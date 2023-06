Die Iller bei Memmingen ist jetzt ein Ort zum Entspannen

Am Fluss sitzen, aufs Wasser schauen: Die Iller nahe Memmingen ist nun leicht über das Ufer erreichbar. Und für Wassertiere ist neuer Lebensraum entstanden.

08.06.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Was der Mensch der Iller angetan hat, macht er Stück für Stück wieder gut. Vor allem aus wirtschaftlichen Gründen war sie vor mehr als 100 Jahren begradigt worden. Lebensraum für Fische und andere Wassertiere wurde teilweise zerstört. Bei Heimertingen und Egelsee wurde der Fluss nun wieder natürlicher gestaltet und für Menschen zugänglich gemacht. Mit einem ersten Erfolg – obwohl die beiden Projekte gerade erst fertiggestellt worden sind: Dr. Oliver Born steht am Mittwoch direkt am Fluss und zeigt auf eine künstlich angelegte Bucht mit flachem Wasser. Fischlarven haben bereits den Weg hier herein gefunden. „Das ist doch klasse, oder?“, sagt der Fachberater für Fischerei des Bezirks Schwaben. Ihn hat es sofort nach der offiziellen Einweihung am Mittwochvormittag ans Wasser gezogen. Er schaut den Fischlarven nach und lächelt.

Iller bei Memmingen: Früher gestaut, nun ein neuer Lebensraum

Vor einigen Monaten hätten sie es hier nicht so gut gehabt: Da wurde das Wasser noch gestaut – zwischen zwei Betonbauwerken, auch Sohlschwellen genannt. Der Fluss war tief, es gab kaum Strömung. Und so gut wie keine flachen Stellen, also auch keine Fluchtbereiche für den Fischnachwuchs und kaum Kleinlebewesen, die ihm als Nahrung dienen. So sah die Iller zwischen Aitrach und Neu-Ulm an den meisten Stellen aus. Und an vielen Stellen ist es noch heute so. Deshalb haben Bayern und Baden-Württemberg 2017 das Projekt Agile Iller gestartet, mit dem der Fluss auf den 60 Kilometern umgestaltet werden soll. An 59 Stellen insgesamt soll das passieren, 17 sind bereits fertig.

Betonwerke in Heimertingen und Egelsee abgebaut: Neue Buchten und Becken

So auch in Heimertingen. Dort wurde eines der Betonbauwerke abgebaut. Hier stürzte das Wasser zwei Meter in die Tiefe. Fische, die Flussaufwärts wandern, um nach Laichplätzen zu suchen, hatten hier keine Chance, weiterzukommen. Die Iller wurde verbreitert, aus Felsbrocken und kleineren Steinen wurden Buchten und Becken gebaut. Mal ist das Wasser flach und still, mal tiefer und schnell. Es herrschen verschiedene Bedingungen, die Fische benötigen. Und auch an Menschen ist gedacht worden: Statt steil und unzugänglich ist das Ufer nun flacher. Spaziergänger und Radler können direkt bis ans Wasser gehen.

Etwa zwei Kilometer südlich in Egelsee wurde gleichzeitig ein weiteres Betonbauwerk abgebaut. Auch hier hätten Fische kaum eine Chance gehabt. Stattdessen ist über die gesamte Flussbreite und auf 160 Metern Länge eine Rampe entstanden, über die Fische flussaufwärts wandern können. Beide Projekte zusammen haben 7,7 Millionen Euro gekostet. Bezahlt wird es zu gleichen Teilen von Bayern und Baden-Württemberg.

Vor 100 Jahren begradigt für Stromgewinnung eingesetzt

Vor etwa 100 Jahren war die Iller unter anderem deshalb begradigt worden, um über die Wasserkraft Strom erzeugen zu können. Dadurch wurde der Fluss schneller. Damit er sich nicht tiefer in sein Bett grub, wurden die Betonbauwerke gebaut, die ihn bremsten. Und die nun nach und nach zurückgebaut werden.