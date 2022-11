"Dachte, deutsches Brot ist sauer und hart" - Warum diese Japanerin Memmingen das Bäckerhandwerk lernt

Satomi Nakamura stammt aus Kumamoto, ist seit September Auszubildende bei der Bäckerei Maier in Memmingen. Warum die 44-Jährige nach Deutschland kam.

09.11.2022 | Stand: 06:24 Uhr

Ihr Lieblingsgebäck in Deutschland? „Ich mag Dinkelprodukte und Lebkuchen“, erzählt Satomi Nakamura aus dem japanischen Kumamoto und lacht. Die 44-Jährige absolviert seit September eine Ausbildung in der Memminger Bäckerei Maier. Für Inhaber und Bäckermeister Christian Maier ist das nicht die erste Auszubildende aus Japan. Ein Grund, warum die Entscheidung auf Satomi Nakamura fiel.

Hintergründe zur Bäckerei Maier

Die Ursprünge der Bäckerei Maier gehen auf die 50er-Jahre zurück. Christian Maiers Großvater arbeitete in dieser. Für kurze Zeit war die Bäckerei dann verpachtet, bevor im Jahr 1968 die Eltern von Christian Maier übernahmen. Seit dem Jahr 2000 ist er Inhaber der Bäckerei mit 15 Mitarbeitern, darunter zwei Auszubildenden – im Verkauf und in der Backstube.

Vor 20 Jahren schon einmal eine Auszubildende aus Japan

Zum Team zählt seit September Satomi Nakamura aus Japan. „Bereits vor 20 Jahren hatten wir eine Auszubildende aus Japan. Das war Junko Kojima. Sie hat mittlerweile eine eigene Bäckerei in Kumamoto“, erzählt Maier. Darüber sei auch der Kontakt mit Satomi Nakamura zustande gekommen. Die 44-Jährige hat jetzt zuvor zwei Jahre lang in Wiesbaden gelebt, um gut Deutsch zu lernen. Zwischenzeitlich habe sie bei der Bäckerei Maier in Memmingen auch ein Praktikum absolviert und der Mutter eines 22-jährigen Sohnes sei klar gewesen: In Memmingen möchte sie die Ausbildung absolvieren. Diese dauert drei Jahre, derweil wohnt Nakamura bei einer Gastfamilie, der Familie Haberstock. (Lesen Sie auch: Als Ponys in der Rathaushalle nächtigten: Ein Memminger Stadtpolizist erinnert sich zurück)

Ausbildung in Memmingen

Doch warum die Ausbildung unbedingt in Deutschland? „Am Anfang dachte ich immer, dass deutsches Brot sauer und hart ist. Aber das Bild hat sich geändert und ich wollte lernen. Ich möchte leckeres deutsches Brot zubereiten. Ein Produkt, das lecker und gesund ist“, erzählt Satomi Nakamura.

Nach der Ausbildung zurück nach Japan

Nach der Ausbildung möchte sie zurück nach Japan gehen, dort dann die Köstlichkeiten aus Deutschland anbieten. Käufer gebe es. Es seien vor allem Japaner, die das Ausland kennengelernt haben, die solche Produkte zu schätzen wüssten und suchen würden. „Und jene, die Diabetes haben“, ergänzt die 44-Jährige. In Japan gebe es einfach nicht diese Vielfalt an Produkten, wie das in Deutschland der Fall sei.

Japan und Deutschland: ein großer Unterschied

„Es ist ein großer Unterschied“, weiß die Japanerin. In Japan brauche es keine Ausbildung zur Bäckerin. Sie könnte, mit den notwendigen finanziellen Mitteln, eine Backstube mit Verkauf eröffnen. Doch Satomi Nakamura habe sich entschieden, das Bäckerhandwerk „von der Pike“ auf zu lernen. „Am Anfang war schon alles anders. Gerade sprachlich ist es manchmal schwierig“, berichtet sie vom Start. „Aber Satomi Nakamura ist handwerklich sehr geschickt“, fügt Christian Maier lobend an. Sie verstehe schnell, setze um, sei fleißig. (Lesen Sie auch: Allgäuer Betriebe suchen händeringend nach Azubis)

"Es macht mir einfach jeden Tag Spaß"

„Es macht mir einfach jeden Tag Spaß. Alle sind nett und helfen“, dankt die Auszubildende mit Blick auf den Betrieb und ihre Gastfamilie. Vier Betriebstage, ein Schultag: „Satomi Nakamura hat den Willen, zu lernen, arbeitet sehr genau. Sprachlich geht es auch voran und wir kommen gut zurecht“, sagt der Inhaber der Bäckerei Maier und zeigt sich mehr als zufrieden. „Es ist für uns ja so und so schon schwierig, Auszubildende zu finden. Wir sind deswegen um jeden guten Auszubildenden froh.“