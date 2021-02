Seit dem Umbau des Bahnübergangs in der Stadtweiherstraße in Memmingen dürfen ihn Lastwagen mit über zehn Metern Länge nicht mehr passieren, weil die Straße durch einen zusätzlichen Fußweg (rechts) nun zu schmal dafür ist. Der Planungsfehler liegt bei der Deutschen Bahn. Für Busse gilt momentan eine Ausnahmeregelung. Noch wird an der Lösung des Problems gearbeitet.