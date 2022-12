Bahnstation in Fellheim kann kommen, Kita-Sanierung schon angelaufen

„Die Vorplanung ist abgeschlossen“, sagt Rathauschef Reinhard Schaupp bei der Bürgerversammlung mit Blick auf die geplante Regio-S-Bahn.

Die Gemeinde Fellheim ist bereit für den geplanten Bahnhaltepunkt der Regio-S-Bahn. „Wir sind gerichtet“, betonte Bürgermeister Reinhard Schaupp bei der Bürgerversammlung in der Illertalhalle. Die Vorplanung zur Errichtung der künftigen Bahnstation, die im nördlichen Teil der Äußeren Bahnhofstraße entstehen soll, wurde bereits abgeschlossen.

So hoch ist der gemeindliche Kostenanteil

Schaupp berichtete, dass die Bahn einen 170 Meter langen, barrierefreien Bahnsteig mit überdachtem Wartebereich, dynamischer Fahrgastinformation, Beleuchtung und Sitzgelegenheiten errichten wird. Geplant sind auch 20 Parkplätze und 24 überdachte Fahrradstellplätze. Die Bahn werde knapp 700.000 Euro investieren. Der gemeindliche Kostenanteil für die Gestaltung des Bahnhofsumfelds soll bei rund 160.000 Euro liegen. Zuschüsse seien ebenfalls noch möglich. Bis die ersten Züge rollen, wird es laut Bürgermeister aber noch drei oder vier Jahre dauern.

Sanierung des Kindergartens ist angelaufen

Die Sanierung des 1972 erbauten Kindergartens „Sonnenschein“ ist bereits angelaufen. 1988 wurde auf das bestehende Flachdach ein Satteldach aufgebracht. Die Kinderkrippe wurde 2013 integriert. Schaupp sprach bei Baukosten in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro von einer Komplettsanierung des Kindergartens. Der Anteil der Gemeinde soll bei rund 200.000 Euro liegen. Während der Bauarbeiten werden die beiden Kindergartengruppen für etwa sieben Monate in die Illertalhalle ausgegliedert. Der Betrieb der im Dachgeschoss untergebrachten Kinderkrippe wird während der Bauarbeiten fortgeführt. Schaupp dankte dem Wirt der Illertalhalle und den Vereinen für die Rücksichtnahme und Unterstützung bei der Umsetzung.

Neues Feuerwehrfahrzeug für Fellheim ist bestellt

Ein neues Feuerwehrfahrzeug ist bereits bestellt. Von den Anschaffungskosten in Höhe von etwa 270.000 Euro gehen noch rund 50.000 Euro Zuschuss weg. Der Bürgermeister hofft, dass das neue Löschfahrzeug der Feuerwehr noch Ende des Jahres zur Verfügung stehen wird.

Nahezu fertiggestellt ist die Uferversteinerung an der Iller, die im Zuge des Projekts „Kulturlandschaft Untere Iller“ umgesetzt wird. Dabei soll die Iller wieder erlebbar gemacht werden. In Fellheim entsteht eine Uferversteinerung am ostseitig des Flusses verlaufenden Illerradweg, die zur Rast und zum Verweilen einladen soll.

Erweiterung des Gewerbegebietes Fellheim im Fokus

Im Fokus steht auch die Erweiterung des Gewerbegebiets. Speditionshallen wolle man nicht, es geht um die Ansiedlung von kleinerem Gewerbe, das auch Arbeitsplätze bringt. 25.000 Quadratmeter werden überplant. 11.000 Quadratmeter befinden sich im Gemeindeeigentum. Die Erschließungsplanung soll im Frühjahr 2023 zeitnah fertiggestellt sein. An der Äußeren Bahnhofstraße soll die Halle für den Bauhof entstehen. Dies sei eine „ewige Baustelle“. Der Bürgermeister betonte, dass es Schwierigkeiten mit dem Erschließungsträger gebe, der in einen Rechtsstreit mündete.

Das Bauhofbüro wird im ehemaligen Waschhaus hinter dem Rathaus eingerichtet. Reinhard Karrer fragte, warum die Bauhofhalle nicht hinter dem Rathaus in den Schulgarten gebaut wird. Dann wäre bezüglich des Bauhofs alles beisammen. Man könnte auch den Rechtsstreit teilweise umgehen. Der Bürgermeister meinte, dass noch Platz da wäre. Einen Teil des Schulgartens habe man verkauft.

Im Zuge des Bauvorhabens soll auch die Fußwegverbindung zur Memminger Ach hinunter neugestaltet werden. Die Planung der Sanierung der nördlichen Ortsdurchfahrt und des Umfelds am Dorfladen soll im Herbst 2023 abgeschlossen sein. Im Hinblick darauf prüfe man die Option einer Nahwärmeversorgung.

