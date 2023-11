GDL-Streik: So ist die Stimmung am Bahnhof in Memmingen

Das ganze Allgäu ist stark von dem Bahnstreik betroffen. In Memmingen schaffen manche Fahrgäste noch die letzten Züge Richtung München.

16.11.2023 | Stand: 15:11 Uhr

"Zwischen Memmingen, Türkheim und Mindelheim kommt es zu Schienenersatzverkehr. Grund dafür sind Streikauswirkungen", hallt die Durchsage durch die leere Unterführung am Bahnhof in Memmingen. Am Donnerstagmorgen, an dem sonst etwas mehr los sein sollte, wirkt die Station wie ausgestorben. Leere Bänke, nur wenige Leute stehen noch am Bahngleis. Noch nicht lange zuvor haben sich Menschen eilig in den Zug Richtung München gedrängt, denn sie wussten: Es könnte der letzte für längere Zeit am heutigen Tag sein.

GDL-Streik: Das fordert die Gewerkschaft von der Deutschen Bahn

Der Grund für die chaotischen Fahrpläne: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat zum Warnstreik im Bahnverkehr von Mittwochabend bis Donnerstagabend aufgerufen und vor "massiven Auswirkungen" auf den Bahnverkehr gewarnt. Bundesweit fallen Züge im Regional- und Fernverkehr aus. Seit Anfang November handeln die GDL und die Deutsche Bahn einen neuen Tarifvertrag aus. Die Gewerkschaft fordert hierbei 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten. Außerdem sollen sie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro bekommen. Schichtarbeiter sollen nur noch 35 statt 38 Stunden arbeiten, bei vollem Lohnausgleich.

Auch Marius Lang hat den GoAhead-Zug Richtung München noch erwischt. "Gut, dass ich mich doch für die frühere Verbindung entschieden habe", sagt er. Auch wenn er "nur" einen Freund besuchen wollte, und nicht wie Pendler oder Schüler riskiert hat, die Arbeit oder Schule zu verpassen, ist er dankbar, dass sein Zug heute noch planmäßig abfährt.

Wer für den Streiktag ein Ticket gebucht hat, kann es zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, gibt die Deutsche Bahn an. Wollen Fahrgäste schlussendlich doch komplett auf ihre Reise verzichten, können sie sich die Fahrkosten erstatten lasssen.

Die letzten Züge fahren noch planmäßig, danach herrscht Stille

Zwischen Memmingen, Türkheim und Mindelheim hat die Bahn einen Schienenersatzverkehr eingerichtet, weiter geht es aber Richtung München am Donnerstag für längere Zeit nicht mehr. Nur noch bei wenigen Zügen wird angezeigt, dass sie planmäßig fahren. Der nächste Zug von Gleis 1 fährt zum Beispiel erst nach 18 Uhr - also nach Streikende.

Nachdem der GoAhead- Zug das Gleis verlassen hat, herrscht wieder einsame Stille am Bahnhof. Die wenigen Fahrgäste, die noch am Bahnhof stehen, sind sich unsicher. "Man weiß immer nie, ob sich nicht doch etwas ändert", sagt eine Frau. Viele Menschen werden ihren Zug inzwischen schon bekommen haben oder sich dazu entschieden haben, heute erst gar nicht mit dem Zug zu fahren.

Auch der Wartebereich im Bahnhofsgebäude ist bis auf wenige Menschen leer. "Tut mir leid, um die Zeit fährt da heute gar nichts mehr", ist aus dem DB-Service-Center zu hören. Eine Passantin nimmt ihren Koffer und verlässt kopfschüttelnd das Gebäude.