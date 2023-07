Vor zwei Jahren starb hier ein Junge: So geht es mit dem Bahnübergang in Heimertingen weiter

An einem Bahnübergang in Heimertingen starb 2021 ein 13-Jähriger. Nun soll die Gefahrenstelle beseitigt werden - auch durch eine Unterführung an anderer Stelle.

28.06.2023 | Stand: 12:43 Uhr

Die ersten Planungsschritte für die Schließung beziehungsweise Beseitigung des Bahnübergangs Reuteweg hat der Heimertinger Gemeinderat während der jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Eine dafür erforderliche Planungsvereinbarung mit der DB Netz AG hat das Ratsgremium einstimmig befürwortet. Im Projektumfang ist auch der Neubau einer südlich von Heimertingen gelegenen Bahnüberführung enthalten, der den bestehenden Bahnübergang ersetzen soll. Dies hat den Hintergrund, dass vor allem dem landwirtschaftlichen Verkehr weiterhin die Querung der Bahnlinie ermöglicht wird und der damit verbundene Schwerverkehr außerhalb des Ortsbereichs abgewickelt wird.

