Baldiger Abschied ist kein Thema mehr: Salvatorianer bleiben in Maria Steinbach

Der Orden nimmt seine Ankündigung zurück, die Niederlassung im Unterallgäuer Wallfahrtsort aufzulösen. Im Sommer 2022 steht eine personelle Veränderung an.

Pünktlich zu Weihnachten gibt es gute Nachrichten für den Wallfahrtsort Maria Steinbach: Er wird – anders als im April 2018 angekündigt – weiterhin Wirkungsstätte der Salvatorianer bleiben. Die Pläne, den Standort in absehbarer Zeit zu verlassen, bestünden nicht mehr, teilt der Orden mit. Zugleich kündigt er einen personellen Wechsel an.

Orden kämpft mit Nachwuchsproblemen

Einen „gravierenden Rückgang“ an Ordensberufungen hatte die deutsche Ordensprovinz der Salvatorianer als Grund genannt, als sie im Frühjahr 2018 angekündigt hatte, von damals insgesamt acht Niederlassungen nur vier zu erhalten. Maria Steinbach zählte nicht dazu. Konkrete Pläne für die einzelnen Orte würden erst ausgearbeitet, erläuterte dann im Mai 2018 Provinzial Pater Hubert Veeser unserer Redaktion und kündigte an, dass man gemeinsam mit der Diözese Augsburg prüfen wolle, ob der Standort in verkleinerter Form erhalten bleiben kann. Die damalige Zusicherung, dass die Mitbrüder bis 2020 bleiben würden, erweiterte er im Juli 2019 auch auf die Zeit danach.

Gemeinschaft in Maria Steinbach bleibt auf absehbare Zeit bestehen

Nun nehmen die Salvatorianer die Ankündigung über den Rückzug aus dem Legauer Ortsteil ganz zurück. Provinzial Pater Dr. Friedrich Emde macht vielmehr deutlich, „dass im Moment kein konkreter Zeitpunkt für eine Auflösung der Gemeinschaft von Maria Steinbach geplant ist“. Dies sei mit den Verantwortlichen der Diözese Augsburg abgestimmt und von diesen begrüßt worden. Emde trägt seit Dezember als Provinzial die Verantwortung für die deutsche Provinz des Ordens. Im Oktober war er zum Nachfolger von Pater Hubert Veeser gewählt worden, der mit neun Jahren die zeitliche Obergrenze für dieses Amt erfüllt hat. Die Salvatorianer sind ab Januar neben Maria Steinbach noch an ihren Wirkungsstätten in Bad Wurzach, München, Berlin und im Kloster Steinfeld in der Eifel tätig. In Deutschland gehören dem Orden 47 Mitglieder an.

Andere Niederlassungen der Salvatorianer wurden aufgegeben

Den Hintergrund für die Abkehr von den Auflösungsplänen bildet laut Pater Emde die Konzentration des Ordens auf weniger Niederlassungen in den vergangenen Jahren: Sie habe die Neubewertung der Situation in Maria Steinbach ermöglicht. Der Wallfahrtsort bedeute demnach eine „große pastorale Chance“ und eine „wichtige Aufgabe“ für die Salvatorianer. Sie arbeiten unter anderem in der Pfarreiengemeinschaft Illerwinkel mit, übernehmen beispielsweise auch Gottesdienste in der Behinderteneinrichtung Regens Wagner in Lautrach. Hinzu kommt die Wallfahrtsseelsorge in Maria Steinbach. Emde nennt zudem die Tourismus-Seelsorge für die Besucherinnen und Besucher, die der Ort anzieht. Damit ergibt sich nach seinen Worten ein vielfältiges Spektrum, „in dem wir uns gut entfalten können“.

Pater Hubert Veeser wird Wallfahrtsseelsorger

2022 stehen personelle Neuerungen ins Haus: Als Wallfahrtsseelsorger folgt ab Juni Pater Veeser auf Pater Josef Mayer, der im Sommer im Alter von 72 Jahren in den Ruhestand tritt und danach weiterhin in Maria Steinbach lebt. Der 61-jährige Pater Veeser stammt aus Kißlegg (Landkreis Ravensburg) und wirkte vor seiner Zeit als Provinzial viele Jahre in Bad Wurzach und Ravensburg als Schulseelsorger.

Künftig leben in Maria Steinbach fünf Ordensbrüder

Insgesamt werden der Gemeinschaft künftig fünf Mitbrüder angehören: Die seelsorgerischen Aufgaben vor Ort übernehmen vor allem Pater Veeser sowie Pater Alois Christen. Pater Josef Mayer wird sie darin bei Bedarf unterstützen, während Pater Georg Fichtl als Missionsprokurator wirkt. Ab Januar wird ein afrikanisches Ordensmitglied, der Kongolese Pater Delphin Chirund Ndal, nach Maria Steinbach umziehen, von dort aus seine Teilzeitaufgabe in der Pfarreiengemeinschaft Weißensberg (Landkreis Lindau) ausüben und im Rahmen der Möglichkeiten auch vor Ort mithelfen. Zuvor war er im Kolleg Lochau/Hörbranz zuhause, das aufgelöst wurde.

Nach den Umstrukturierungen, sagt Provinzial Pater Emde, müssten sich die Mitbrüder nun „in den Gemeinschaften wieder neu finden“. Eine Umgewöhnung für alle Mitglieder des Ordens bedeute auch die Tatsache, „dass wir an einem Ort leben, aber nicht mehr nur dort im unmittelbaren Umfeld tätig sind, sondern auch anderswo“.

Pater Emde macht deutlich, dass wie in allen kirchlichen Bereichen eine ganz langfristige Planung kaum möglich sei. Derzeit spreche aber viel mehr für einen Verbleib in Maria Steinbach als für eine Auflösung.

Der Wallfahrtsort Maria Steinbach:

Gotteshaus: Die Pfarr- und Wallfahrtskirche Maria Steinbach ist eine der bekanntesten Wallfahrtskirchen im schwäbisch-bayrischen Raum. Das Gotteshaus, das bis zur Säkularisation 1803 zum benachbarten Prämonstratenser-Kloster Rot an der Rot gehörte, wurde auch als „Kleinod des Rokoko“ und als „Perle des Oberschwäbischen Barock“ bezeichnet. Die Kirche wurde 1754 erbaut und am 4. März 1755 von Weihbischof Franz Carl Johann Fugger aus Konstanz eingeweiht.

Wallfahrt: Die Wallfahrt in Maria Steinbach entwickelte sich – neben Altötting, Ettal, Maria Einsiedeln und der Wieskirche – zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte im deutschsprachigen Süden. Hauptwallfahrtstag ist der Pfingstmontag. (Quelle: Bistum Augsburg)

