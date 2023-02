Barrierfreier Bahnhof: Umbau in Bad Grönenbach beginnt 2024

Was die Bahn in Bad Grönenbach vorhat und warum es immer noch keine konkreten Pläne für das marode Empfangsgebäude gibt. Kritik gibt es an der Zugverbindung.

16.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Für den Bahnhof in Bad Grönenbach gibt es eine gute und eine weniger gute Nachricht: Die Bauarbeiten für einen barrierefreien Bahnhof sollen im kommenden Jahr starten. Doch was mit dem maroden Bahnhofsgebäude geschieht, bleibt weiter unklar. Der von der Gemeinde seit Jahren angemahnte neue Anstrich der Fassade lässt weiter auf sich warten.

