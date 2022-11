Basketball: Dieser Sieg hat den Frauen des TVM gut geschmeckt

Bezirksoberliga: Memminger Basketballerinnen gewinnen beim SSV Schrobenhausen. Am Wochenende wartet ein hoch gehandelter Gegner auf sie.

30.11.2022 | Stand: 15:09 Uhr

Die Bezirksoberliga-Basketballerinnen des TV Memmingen (TVM) haben beim SSV Schrobenhausen mit 60:51 (30:32) gewonnen. Eine gute Trefferquote und viel Erfahrung bescherten den Memminger Frauen den verdienten Auswärtssieg. Memmingen ist jetzt Zweiter, Schrobenhausen Sechster.

Die Duelle mit Schrobenhausen gingen in den vergangenen Jahren immer knapp aus, die Spiele waren laut TVM immer interessant. So auch jetzt, als das krankheitsbedingt stark dezimierte Memminger Team um Spielertrainerin Brigitte Prinz ins oberbayerische Schrobenhausen fuhr.

Die Frauen aus Memmingen erwischen einen sehr guten Start

Trotz des kleinen Kaders begannen die Allgäuerinnen hoch motiviert und erwischten einen sehr guten Start. Zahlreiche Würfe trafen ihr Ziel. Nach dem ersten Viertel ging es beim Stand von 17:10 aus Memminger Sicht in die kurze Pause.

Im zweiten Viertel wurde das junge Team aus Schrobenhausen besser und gestaltete die Partie ausgeglichen. Den Maustädterinnen gelangen aber immer wieder schöne Punkte. Vor allem Leen Gansbeke, Marie Jannicke, Vanessa Klemm und Katrin Mühlschlegel versenkten wichtige Bälle.

Die Kampfkraft der TVM-Frauen ist gefragt

Matea Zeller und Brigitte Prinz zeigten vor allem in der Verteidigung eine starke Leistung und ermöglichten so immer wieder einen sauberen und erfolgreichen Spielaufbau.

In den dritten zehn Minuten lief es weiter munter hin und her. Die Partie wurde nun intensiver, und Wille und Kampfkraft der Memmingerinnen waren gefordert. Im letzten Spielabschnitt machten sich die größere Erfahrung und der Siegeswille bezahlt, denn Memmingen zog Punkt für Punkt davon, und Schrobenhausen konnte nicht mehr kontern.

Als nach der Schlusssirene der 60:51-Auswärtserfolg auf der Spieltafel leuchtete, war den siegreichen Memmingerinnen die Freude und Genugtuung über die beiden Punkte ins Gesicht geschrieben, denn vor allem in Schrobenhausen schmecken ihnen Siege besonders gut.

Am Samstag steht das Heimspiel gegen die hoch gehandelten Frauen aus Gersthofen auf dem Programm. Sprungball ist am 3. Dezember um 15 Uhr in der Elsbethen-Bismarck-Doppelturnhalle.

Wer die Punkte beim TV Memmingen gemacht hat

Für die Memminger Basketballerinnen spielten in Schrobenhausen: Leen Gansbeke (13 Punkte), Marie Jannicke (11), Vanessa Klemm (12), Katrin Mühlschlegel (18), Brigitte Prinz (4) und Matea Zeller (2).