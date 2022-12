Basketball: Frauen des TV Memmingen verlieren

Die Bezirksoberliga-Basketballerinnen aus Memmingen unterliegen dem Tabellenvierten mit 48:55. Mit einem schweren Auswärtsspiel geht’s weiter.

06.12.2022 | Stand: 14:24 Uhr

Es war, als hätte jemand den gegnerischen Korb zugenagelt: Zahlreiche freie Würfe der Memminger Basketballerinnen verfehlten ihr Ziel – meist knapp, aber sie gingen eben vorbei. Zwar wurden die Spielzüge von den Frauen des TV Memmingen (TVM) wie in den vorangegangenen Partien sauber gespielt, und die Verteidigung stand sehr gut.

Nur wollten eben wenig Bälle durch das Netz fallen. Und so unterlagen die Bezirksoberliga-Basketballerinnen des TV Memmingen (Dritter) dem Tabellenvierten TSV Gersthofen zuhause mit 48:55 (27:28).

Die Stimmung beim TVM ist vor dem Spiel sehr gut

Nach den zuletzt überragenden Siegen war die Stimmung im Team der Memminger Damenmannschaft vor dem Spiel gegen Gersthofen sehr gut. Die Gegnerinnen aus Gersthofen sind in den vergangenen beiden Jahren kontinuierlich besser geworden, was auch am Zulauf ehemaliger Nördlinger Spielerinnen mit viel Erfahrung und Können liegt.

Auch aus diesem Grund war die Vorfreude auf dieses Spiel groß. Doch dann schien es so, als hätte jemand im Vorfeld den gegnerischen Korb zugenagelt.

In der ersten Halbzeit ging zwar auch bei den Frauen aus Gersthofen im Hinblick auf Korberfolge nicht viel mehr als beim TVM. Das lag aber an der guten Verteidigung des Memminger Teams um Spielertrainerin Brigitte Prinz. Nach zehn Minuten war die Punktausbeute auf beiden Seiten mit 12:10 gering, und auch zur Pause war es ein Spiel mit wenig Punkten (27:28).

Die Memminger Frauen haben kein Zielwasser mehr

Dann aber kamen die Gäste besser in Schwung und erzielten ein paar einfachere Punkte. Bei den Memminger Frauen war das Zielwasser nun aber endgültig aufgebraucht. Mit einem 37:49-Rückstand ging es in den Schlussabschnitt.

Diesen Durchgang entschieden die Memmingerinnen zwar noch mit 11:6 zu ihren Gunsten, aber am Ende war die Niederlage mit 48:55 besiegelt.

Weiter geht es am Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel gegen den punktgleichen Tabellenführer in Nördlingen.

Wer für Memmingen spielt und punktet

Für die Bezirksoberliga-Basketballerinnen des TV Memmingen spielten gegen den TSV Gersthofen: Leen Gansbeke (9 Punkte), Marie Jannicke (9), Vanessa Klemm (12), Katrin Mühlschlegel (12), Brigitte Prinz (2), Anastasija Radjenovic (4), Annette Schwaderer und Lena Zettler. (mit jöp)