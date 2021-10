Basketball: Sonthofens Erfahrung schlägt Memminger Jugend

Die Männer des TV Memmingen verlieren das Derby gegen Sonthofen zuhause mit 43:74. Warum sie den Kopf trotzdem nicht hängen lassen.

In der Basketball-Bezirksoberliga der Männer hat der TV Memmingen (TVM) sein erstes Heimspiel der Saison gegen Sonthofen mit 43:74 (18:36) verloren.

Das junge TVM-Team begann konzentriert. Angeführt von den beiden Aufbauspielern Josua Schnug und Urs Dietenberger konnte es in den ersten zehn Minuten auf Augenhöhe gegen die erfahreneren Sonthofener mithalten. Mit einem 11:12 ging es in die Viertelpause.

Die Memminger finden gegen Sonthofen kein Mittel

Danach stellten sich die Sonthofener gut auf die Memminger Verteidigung ein und knackten den Code. Das zweite Viertel ging mit 24:7 an die Gäste. Somit stand es zur Halbzeit vorentscheidend 36:18 für Sonthofen. Die Gäste verteidigten stabil in einer Zonenverteidigung, gegen welche die Memminger um Coach „Jaro“ Hanzalek kein Mittel fanden. Ohne Mahmoud Asfirh, der verletzungsbedingt ausfiel, gelang den Maustädtern vor allem unter den Körben wenig. Sonthofen dominierte die Bretter, und am Ende stand eine 43:74-Heimniederlage auf der Anzeigetafel.

Ziele des TVM ist der Nichtabstieg

Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Bayernliga und der starken Verjüngung des Teams sei dies aber kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, teilte der TVM mit. Die von Trainer Jaro Hanzalek ausgegebenen Ziele sind der Nichtabstieg und das Heranführen der jungen Spieler an den Seniorenbereich.

Mit der Unterstützung durch die erfahrenen Spieler wie Mahmoud Asfirh und Detar Mehmeti könne dies gelingen. „Wir müssen geduldig sein und die Ruhe bewahren. Die ersten beiden Niederlagen gab es gegen favorisierte und erfahrene Teams wie Sonthofen und Leitershofen. Unsere Chance wird gegen andere Teams kommen – und dann werden wir sie nutzen“, sagte TVM-Trainer Hanzalek nach dem Spiel.

Ausblick: Am Wochenende steht für den TVM das Auswärtsspiel in Gersthofen an. Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 31. Oktober, ab 17 Uhr gegen die „Baskets“ aus Königsbrunn statt.

Wer für den TV Memmingen spielte und punktete

Für den TV Memmingen spielten gegen Sonthofen: Andreas Araban (2 Punkte), Luam Araya (5), Robin Becker, Caleb Burtsche, Urs Dietenberger (10), Detar Mehmeti (3), Benjamin Salcin, Lucas Sauter, Josua Schnug (16), Peter Stanislavskiy und Romeo Tassinari (7).