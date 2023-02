Basketball: TV Memmingen bietet Spitzenreiter Paroli

Die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen halten gegen Tabellenführer BG Illertal lange mit. Warum sie dann doch noch verlieren.

03.02.2023 | Stand: 15:25 Uhr

In der Bezirksoberliga der Basketballer hat der TV Memmingen (TVM) als Tabellenzweiter bei Spitzenreiter BG Illertal 64:77 (33:28) verloren. Nach Angaben des TVM war das Spitzenspiel in Vöhringen ein „Duell auf Augenhöhe“, in dem „ Memmingen dem Favoriten aus dem Illertal lange Paroli bot“. Durch die Niederlage fielen die Memminger auf Rang vier zurück. Sie haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf Platz zwei.

Das Duell an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga war mit Spannung erwartet worden. Da aufseiten der Illertaler ja einige Spieler und Verantwortliche mit Memminger Vergangenheit auflaufen, war dies ein Duell mit besonderer Note.

Die Memminger Basketballer müssen auf wichtige Spieler verzichten

Obwohl das Team aus Memmingen verletzungsbedingt auf wichtige Stützen wie Mahmoud Asfirh, Jakob Prinz und Tom Holzhäuer verzichten musste, ging es hoch motiviert ins Spiel – und der Start gelang. Aus einer guten Verteidigung heraus erfolgten schöne Körbe und erfolgreiche Würfe aus der Mitteldistanz. Nach dem ersten Viertel hieß es 13:12 für den favorisierten Gastgeber.

Auch eine frühe Foulbelastung bei „Big Man“ Marvin Müller brachte die Maustädter nicht aus dem Konzept, und die Gegner wurden immer nervöser.

Memmingen führt zur Halbzeit mit 33:28

Drei-Punkte-Würfe von Benjamin Salcin und die sehr starke Verteidigung von Andreas Araban, Detar Mehmeti und Luam Araya sorgten für eine 33:28-Führung für den TV Memmingen – und eine Überraschung schien möglich. Auch Youngster Norman Nagy aus der U16 zeigte unter den Körben erneut eine starke und kämpferische Leistung.

„Genau so weiter, Jungs!“: So lautete dann auch die Devise in der Halbzeitansprache von Memmingens Coach Alvir Salcin – und das Team befolgte den Plan.

Die BG Illertal stellte die Verteidigung auf Zone um. Das sorgte für erste Unkonzentriertheiten aufseiten der Salcin-Männer. Die BG Illertal zog auf zehn Punkte Vorsprung davon. Aber wichtige Drei-Punkte-Würfe, unter anderem von Luam Araya und Andreas Araban, und auch wieder zahlreiche Zähler von Topscorer Josua Schnug hielten die Memminger im Spiel.

Der TVM fährt mit acht Spielern zur BG Ilertal

Am Ende reichte den acht Memminger Spielern, die mit zahlreichen Fans angereist waren, die Kraft nicht mehr – und die BG Illertal entschied das Spiel mit 77:64 zu ihren Gunsten. Mit seiner Leistung konnte das Team aus der Maustadt aber trotz der Niederlage hoch zufrieden sein. Denn es hatte dem Favoriten lange Paroli geboten. Und das Feedback der gegnerischen Spieler war geprägt von Anerkennung für eins der knappsten Spiele der BG Illertal in dieser Saison.

Wer für den TV Memmingen spielt und punktet

Für die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen spielten gegen die BG Illertal: Andreas Araban (11 Punkte), Luam Araya (5), Markus Lanz (6), Detar Mehmeti (6), Marvin Müller (6), Norman Nagy (2), Benjamin Salcin (9) und Josua Schnug (19).

Weiter geht es für die TVM-Basketballer am Sonntag, 5. Februar, ab 17 Uhr in der Elsbethen-Bismarck-Doppelturnhalle mit dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen II. (mit jöp)