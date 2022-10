Basketball: Warum "Jaro" Hanzalek beim TVM gegangen ist

Jaroslav Hanzalek war fast 20 Jahre lang bei den Basketballern des TV Memmingen aktiv. Dann wechselte er zur BG Illertal. Nun nennt er Gründe für seinen Abschied.

Für hohe Wellen hat ein Bericht unserer Redaktion gesorgt, der sich am Wochenende mit der aktuellen Situation bei den Basketballern des TV Memmingen (TVM) auseinandersetzte. Wie berichtet, hat der langjährige Trainer Jaroslav Hanzalek den TVM vor der Saison verlassen – und sich dann der BG Illertal aus Vöhringen angeschlossen. Die BG spielt wie der TVM in der Bezirksoberliga. Nun trafen beide Teams aufeinander – und die BG gewann in Memmingen mit 65:51.

Wie der TV Memmingen das Ende der Ära Hanzalek bewertet, haben wir bereits ausführlich beleuchtet. Nun schildert „Jaro“ Hanzalek seine Sicht.

Hanzalek: „Einstellung der Spieler war mein Hauptgrund“

Was war der Hauptgrund für Hanzalek, den TV Memmingen zu verlassen?

Hanzalek sagt: „Der Hauptgrund für meine Entscheidung, den Verein zu verlassen, war die Einstellung und die Trainingsbeteiligung an den Übungseinheiten der Herrenmannschaft.“ Der Verein habe bereits Mitte der Saison 2021/22 vor der Entscheidung gestanden, die Herrenmannschaft wegen der genannten Gründe aus der Liga zurückzuziehen.

Hanzalek betont: „Durch meinen Einsatz und meine Kontakte zu Spielern konnten wir die Mannschaft überhaupt im Wettbewerb halten und in dem verkürzten Modus zu Ende spielen.“ Bereits damals sei klar gewesen, so Hanzalek, „und das habe ich allen Beteiligten kommuniziert“, dass er unter derartigen Umständen die Herrenmannschaft des TVM nicht weiterführen wolle.

Wäre Hanzalek gerne in Memmingen geblieben?

Hanzalek war auch Trainer der U18. „Ich hätte mich gefreut, die U18 in Memmingen auch in dieser Saison weiter zu trainieren, leider wurde dies seitens der Abteilungsleitung und von deren Vertretern nicht genehmigt“, sagt der ehemalige Trainer. Und: „Mir wurde keine weitere Funktion als die des Trainers der Herrenmannschaft angeboten.“

„Es entspricht nicht der Wahrheit, dass ich Spieler des TVM abgeworben habe“

Hat Hanzalek Spieler abgeworben und mit nach Vöhringen genommen?

Hanzalek versichert: Dass er Spieler abgeworben habe, entspreche nicht der Wahrheit. Uros Vucevic zum Beispiel spiele bereits seit vier Jahren nicht mehr beim TV Memmingen. Er sei – noch vor Hanzaleks Zusage bei der BG Illertal – vom BG-Abteilungsleiter kontaktiert und für die Saison angefragt worden. Moritz Rohrhofer sei seit acht Jahren nicht mehr beim TVM gemeldet, so Hanzalek, und habe bereits in der vergangenen Saison für die BG Illertal gespielt. „Auch hier erfolgte keine Kontaktaufnahme meinerseits.“

Im Fall André Rupp seien die Tatsachen vom TVM ebenfalls verdreht worden, meint Hanzalek. „André Rupp wohnt nicht mehr in Memmingen und absolviert seine Ausbildung in Ulm. Als er noch in Memmingen lebte, war er nicht mehr als Spieler im Einsatz. Nach meiner Bitte, wegen Spielermangels einige Spiele beim TV Memmingen auszuhelfen, sagte er zu und half meinetwegen für fünf Spiele aus.“

Nach der vergangenen Saison sei jedoch klar gewesen, dass er wegen der neu begonnenen Ausbildung keine zeitlichen Kapazitäten habe, in Memmingen weiterzuspielen. „Daraufhin habe ich den jungen Spieler gefragt, ob es für ihn besser wäre, aufgrund der kürzeren Anfahrtszeiten zum Training sowie zu den Spielen bei der BG zu spielen.“ In der Folge habe sich Rupp entschieden, sich der BG Illertal anzuschließen.

„Der TV Memmingen ist sportlich abgestiegen“

Wie war denn die sportliche Situation beim TV Memmingen vor Hanzaleks Abschied?

Für Hanzalek ist erwähnenswert, „dass der TV Memmingen in der Saison 21/22 sportlich abgestiegen ist und aktuell nur mithilfe einer Wildcard des Verbandes berechtigt ist, weiter in der Bezirksoberliga zu spielen“. Als „Sportsmann und Basketballbegeisterter“ habe er, so Hanzalek, deshalb nach einer neuen Herausforderung gesucht. „Nachdem mir keine weitere Funktion als Übungsleiter beim TV Memmingen angeboten worden war, entschied ich mich, mich künftig sportlich bei der BG Illertal zu verwirklichen.“