Bau von Gewerbe-Immobilien in Memmingerberg im Zeitplan

Die Baufortschritte für den Gewerbe-Komplex der VR-Bank Memmingen sind mittlerweile deutlich zu erkennen. Noch sind nicht alle Flächen und Büroräume vergeben.

12.12.2021 | Stand: 07:54 Uhr

Vor einem knappen halben Jahr haben in Memmingerberg die Bauarbeiten für ein Großprojekt der VR-Bank Memmingen begonnen. Mittlerweile sind auf der 2,6 Hektar großen Fläche in der Nähe des Feneberg-Markts die Baufortschritte deutlich zu erkennen „Wir sind im Zeitplan“, erklärt Prokurist Horst Blaser auf Anfrage unserer Redaktion. Insgesamt will das Kreditinstitut für die drei Gewerbe-Immobilien etwa 50 Millionen Euro investieren. Sie sollen barrierefreie Praxis-, Büro- und Einzelhandelsflächen bieten. In dem Gebäudekomplex sollen später einmal bis zu 300 Menschen einen Arbeitsplatz finden.