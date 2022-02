Bau von neuer Sporthalle in Markt Rettenbach rückt näher

Mitte des Jahres könnte der Bauantrag laut Markt Rettenbachs Bürgermeister fertig sein. Wenn alles nach Plan läuft, startet der Neubau der Turnhalle 2023.

Wer derzeit in Markt Rettenbach ein Fußball- oder Volleyballturnier in der Halle austragen möchte, der tut sich damit schwer. Der Grund: Die Marktgemeinde verfügt über keine Sporthalle, die für Ballsportarten auf Wettkampfniveau geeignet wäre. Die vorhandene Einfachturnhalle und auch die Mehrzweckhalle sind schlichtweg zu klein dafür. Darüber hinaus reichen bei der Belegung der Hallen die angebotenen Zeitfenster laut Bürgermeister Martin Hatzelmann nicht aus. Doch diese Probleme sollen bald der Vergangenheit angehören. Denn die Gemeinde will eine neue Sporthalle bauen. Wenn alles nach Plan läuft, könnte es bereits im Frühjahr 2023 losgehen, sagt der Rathauschef.

Plan für neue Turnhalle in Markt Rettenbach verschwand zunächst in der Schublade

Einen entsprechenden Antrag hatte der SSV Markt Rettenbach bereits im Jahr 2017 gestellt. Der Marktgemeinderat sah ebenfalls Bedarf und fasste ein Jahr später einen Grundsatzbeschluss. Im Auge hatten die Räte damals eine Zweifachturnhalle, die auf dem Hartplatz des Sportgeländes neben der Schule entstehen sollte. „Doch dann verschwand der Plan erst einmal wieder in der Schublade“, sagt Hatzelmann. Denn das Vorhaben habe zunächst in Konkurrenz mit anderen Projekten gestanden.

Im Jahr 2020 wurde die Marktgemeinde dann auf ein spezielles Landesprogramm zur Förderung von Sportstätten aufmerksam, das einen Zuschuss von bis zu 90 Prozent der förderfähigen Kosten verspricht. Und das Projekt Neubau nahm wieder an Fahrt auf. Der Marktrat beschloss, dass sich die Gemeinde für eine Förderung bewerben sollte. Zwar kam Markt Rettenbach 2020 noch nicht zum Zug, dafür erhielt die Gemeinde ein Jahr später rund 1,3 Millionen Euro aus dem Programm. Eine weitere Förderzusage erhofft sich Hatzelmann Mitte dieses Jahres. Es sei allerdings noch unklar, wie hoch sie ausfallen wird, sagt der Rathauschef.

Zweifachturnhalle hätte Kostenrahmen wohl überschritten

Vom ursprünglichen Plan einer Zweifachturnhalle musste sich die Gemeinde wieder verabschieden. Denn sie hätte den angesetzten Kostenrahmen von 4,8 Millionen Euro deutlich überschritten und die Förderung wäre nach Angaben von Hatzelmann in Gefahr geraten. Nun soll eine eineinhalbfache Sporthalle mit einer Fläche von 18 mal 36 Metern entstehen.

Dem Bürgermeister zufolge reicht diese Größe voll und ganz aus, um dort Wettkämpfe für Ballsportarten auf Verbandsebene austragen zu können. „Wir liegen damit noch deutlich über den Mindestvorgaben der Verbände.“ Im Untergeschoss sind die Umkleiden und Duschen eingeplant, die durch die Hanglage des Gebäudes ebenerdig zu erreichen seien.

Damit die neue Sportstätte komplett barrierefrei wird, soll es auch einen Aufzug geben. „Wir wollen eine Begegnungsstätte schaffen, die für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich ist“, betont Hatzelmann. Der Vorentwurf beinhaltet auch eine Außentribüne an der Halle in Richtung Sportplatz.

Schulsport in Markt Rettenbach findet weiter in den alten Hallen statt

Die Sporthalle soll im Bereich des über 40 Jahre alten Hartplatzes entstehen, der auf dem Gelände an andere Stelle wieder neu errichtet wird. Zwischen der Grund- und Mittelschule sowie der neuen Halle sei bewusst ein wenig Platz gelassen worden, um Erweiterungsmöglichkeiten für die Schule zu erhalten – etwa für einen Spielplatz oder Pausenbereich, erklärt der Bürgermeister. Der schulische Sportunterricht soll laut Hatzelmann in der Regel weiter in den bisherigen Turnhallen stattfinden. Denn der Neubau sei vor allem für den Vereins- und Breitensport gedacht.

Und ab wann könnte dort der Sportbetrieb aufgenommen werden? Die Fachplaner werden dem Rathauschef zufolge nun den Entwurf weiter ausarbeiten, sodass der Bauantrag Mitte des Jahres fertig sein könnte, so Hatzelmann.

Bis Ende des Jahres 2022 sollen dann die einzelnen Gewerke vergeben werden, sodass womöglich schon im Frühjahr 2023 die Bagger anrollen werden. Der Bürgermeister rechnet mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren. In diesem Fall wäre die Turnhalle im Herbst 2024 fertiggestellt – und einem Hallen-Fußballturnier in Markt Rettenbach steht dann nichts mehr im Wege.