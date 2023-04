Bauabfälle – das verdrängte Umweltproblem im Unterallgäu

In der EU fallen jählrich mehr als 2,5 Milliarden Tonnen Abfall an. Über 35 Prozent davon geht auf das Konto des Baus. Das ist auch im Unterallgäu ein Problem.

16.04.2023 | Stand: 09:08 Uhr

Im Unterallgäu waren es im Jahr 2021 laut Landratsamt 2634 Tonnen, die über Bauschuttcontainer an den Wertstoffsammelstellen erfasst wurden. 875 Millionen Tonnen Bauabfälle fallen also Jahr für Jahr in der EU an. Die EU hat deshalb eine Recycling- und Verwertungsziele in der Richtlinie 2008/98/EG vorgegeben. 70 Prozent der bei Bau- und Abbrucharbeiten anfallenden Materialien sollen mindestens verwertet werden. Diese Quote bei mineralischen Baustoffen erreicht Deutschland mit 89,5 Prozent mehr als deutlich. Die Zahl stammt vom Bundesverband Baustoffe-Steine und Erden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.