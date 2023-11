Bauarbeiten für neuen Hochbehälter für Trinkwasser in Boos kommen voran

Der Booser Rathauschef Helmut Erben informiert über die wichtigsten Projekte im Ort. Diskussionen gibt es erneut wegen der Abwassergebühren in Reichau.

Eines der größeren Investitionsprojekte in der Gemeinde Boos ist der Neubau eines Trinkwasserhochbehälters im Ortsteil Reichau. Bürgermeister Helmut Erben berichtete während einer gut besuchten Bürgerversammlung, dass die Bauarbeiten gut laufen und schon weit fortgeschritten sind. Der jetzige Wassersammelbehälter sei nicht mehr sanierungswürdig gewesen. Daher habe man sich zum Neubau neben dem Spielplatz in Reichau entschlossen. Ein Auftragsvolumen im Bereich von knapp 900.000 Euro hat der Gemeinderat für Erd- und Stahlbetonarbeiten, Zimmererarbeiten und den Edelstahltank bereits vergeben.

Schäden an Regenwasserkanälen in Oberreichau festgestellt

Im Zuge des Neubaus soll auch die Wasserleitung in Oberreichau zum Teil erneuert und erweitert werden. Da auch Schäden an Regenwasserkanälen festgestellt wurden, hat sich der Gemeinderat für eine Sanierung des ganzen Straßenbaukörpers samt Wasserleitung und Regenwasserkanal entschieden. „Die Planungen hierfür laufen bereits. Mit Blick auf die Abwasserbeseitigung verfolge man bei der Kanalsanierung einen Zehnjahresplan. Der Bürgermeister erläuterte, dass die Gemeinde über insgesamt 43 Kilometer Wasserleitungen und ein 37 Kilometer langes Abwasserkanalnetz verfügt. Derzeit habe die Gemeinde Förderbescheide über rund 2,16 Millionen Euro vorliegen. Dem stehen Investitionen in Höhe von 4,2 Millionen Euro gegenüber.

Diese Straßen in Boos werden saniert

Im Bereich der Sebastian-Kneipp-Straße und am Mühlberg sind die Sanierungsarbeiten zwar bereits länger abgeschlossen, die Abrechnung der Hausanschlüsse sei aber noch nicht an die Bürger herausgegangen. Helmut Erben meinte, dass dies noch in diesem Jahr erledigt wird. Der nächste Sanierungsabschnitt mit Gesamtkosten in Höhe von rund einer Million Euro betrifft Amsel-, Drossel- und Eulenweg. Die Bauarbeiten erstrecken sich derzeit auf den Amselweg und sollen im Mai 2024 beendet sein.

Edeka-Markt soll an Wärmenetz angeschlossen werden

Das Nahwärmenetz und der Betrieb der Heizanlage laufen stabil. In 2022 wurde die örtliche Pizzeria an das Wärmenetz angeschlossen. Im nächsten Jahr soll noch der Edeka-Markt folgen. Mit Blick auf das Schlossareal bestehe auch für den Investor Anschlusszwang. Da die Heizanlage an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt ist, wurde ein weiterer Heizgutkessel installiert und mittlerweile auch in Betrieb genommen. Das Schloss-Areal wurde per Notarvertrag an die Firma JaKo übereignet. Der Baubeginn verzögere sich allerdings. Die Sanierung hätte in diesem Jahr beginnen und 2025 abgeschlossen sein sollen. Helmut Erben hofft nun, dass es in 2024 endlich losgeht. Die Planungen und Gespräche über mögliche Fördermittel seien abgeschlossen.

Abwasser: Reichauer Bürger fühlen sich benachteiligt

Während zahlreicher Bürgeranfragen stand, wie schon während der letztährigen Bürgerversammlung, die Gebührenbelastung für die Entwässerungseinrichtung in Reichau im Vordergrund. Ursache war, dass 2022 eine neue Satzung in Kraft getreten ist. Mehrere Reichauer Bürger monierten, dass dadurch eine Benachteiligung entstanden sei. Letztlich geht es darum, dass das Abwasser mittels Druckentwässerung abgepumpt werden muss. Johann Rau betonte, dass der Gemeinderat aus seiner Sicht einen Gestaltungsspielraum hat, die Reichauer Bürger zu entlasten. Bürgermeister Erben antwortete, dass Einspruch eingelegt und der Fall von einem Rechtsanwalt geprüft wurde. „Ich war der Auffassung, dass damit soweit alles geklärt ist“. Bedauerlich sei gewesen, dass man es nicht auf eine gerichtliche Klärung ankommen ließ. Dann hätte man endgültige Rechtssicherheit gehabt. Erich Wucher stellte den Antrag, dass die Gebühren gerecht verteilt werden und gleich hoch sein sollen. Der Bürgermeister sagte zu, dass man das Anliegen nochmals im Gemeinderat behandeln wird.

Feuerwehrkommandant: Rückbau der Zisterne war Fehler

Der Reichauer Feuerwehrkommandant Andreas Wucher erläuterte, dass der Rückbau der Reichauer Zisterne ein Fehler ist. Er befürchtete, dass dann zu wenig Löschwasser vorhanden ist. Helmut Erben erläuterte, dass die Zisterne im Weg sei, wenn man den Straßenbereich am Reichauer Dorfplatz sanieren und ausbauen will. Zudem steht bald der neue Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von knapp 500 Kubikmetern Wasser zur Verfügung. Sobald die Straßenausbauplanung fertig ist, könne man sich zusammensetzen und das Thema besprechen. Helmut Fuchs meinte, dass die Zufahrt zum Wertstoffhof beengt ist und nicht so bleiben kann. Karl Kartheininger erläuterte, dass er schon länger anmahnt, dass im Bereich der Badhausstraße Hochwassergefahr besteht. Der Bürgermeister antwortete, dass man den Hochwasserschutz angehen und eine langfristige Lösung finden wird. Zudem soll der Zugang zur Turnhalle besser zugänglich werden. Laut Helmut Erben laufen die Planungen. Da es Unfälle gegeben habe, soll die Verbesserungsmaßnahme in 2024 umgesetzt werden.