Bauboom lässt Betrieb in Lauben weiter wachsen

Die Güthler Glasfassaden GmbH in Lauben investiert drei Millionen Euro in neue Gebäude. Mit anfallenden Spänen wird künftig nicht nur die Firma beheizt.

15.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Auftragsbücher von Bauunternehmen und Handwerksbetrieben sind voll. Niedrige Zinsen sorgen seit Jahren für Zuwächse in der Baubranche. Um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden, erweitern viele Betriebe ihre Kapazitäten. So auch die Güthler Glasfassaden GmbH in Lauben. Der Betrieb verfügt jetzt über zwei weitere Hallen mit einer Gesamtnutzfläche von 1500 Quadratmetern. Zudem hat das Unternehmen einen 15 Meter hohen Turm gebaut, in dem mit moderner Technik das anfallende Restholz zur Energiegewinnung genutzt wird. Damit wird aber nicht nur die komplette Firma beheizt, sondern es werden auch noch zwei Nachbarhäuser mit Nahwärme versorgt. Insgesamt investiert Güthler etwa drei Millionen Euro in die Betriebserweiterung und -modernisierung.

