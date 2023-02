Stehen Pläne für ein neues Feuerwehrhaus in Zell auf der Kippe?

Die Grünen schlagen einen Workshop für das neue Dorfzentrum in Zell vor. Warum nicht jeder Markrat in Bad Grönenbach von dieser Idee begeistert ist.

06.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Innerortsentwicklung im Bad Grönenbacher Ortsteil Zell hat beträchtliches Gestaltungspotenzial und ist daher auch ein Thema, das stark polarisiert. So hat ein Antrag der Grünen-Fraktion an den Bad Grönenbacher Marktgemeinderat, in dem ein Workshop dazu angeregt wurde, im Ratsgremium eine kontroverse Debatte ausgelöst.

Grüne: Viele Fragen zu neuem Feuerwehrhaus noch offen

Grünen-Fraktionssprecher Holger Eckermann erläuterte, dass die Bürger aus Zell großes Interesse an der Gestaltung des Ortskerns hätten. Die Optionen für eine Kombination aus Wohnbebauung, Feuerwehrhaus sowie Spiel- und Freizeitfläche habe „großes emotionales Potenzial“, zumal man bauliche Fakten für Jahrzehnte schaffe. Gespräche bei der Präsentation der Planung für das neue Feuerwehrhaus und bei der Bürgerversammlung haben nach Ansicht der Grünen-Fraktion noch viele Fragen offengelassen. Eckermann meinte, man solle den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, mit ihren Ideen und Erfahrungen den künftigen Ortskern mitzugestalten. Daher hatte der Antrag zum Ziel, der Zeller Bürgerschaft im ersten Quartal 2023 einen Workshop mit professionell organisierter Moderation anzubieten. (Lesen Sie auch: Bau von Hochregallager in Bad Grönenbach sorgt für Diskussion)

Bürgermeister von Bad Grönenbach: Können Feuerwehr nicht wieder vertrösten

Bürgermeister Bernhard Kerler gab zu bedenken, dass man mit dem neuen Feuerwehrhaus ein konkretes Projekt in der Ortsmitte habe. Dafür habe man fünf Jahre geplant, das Vorhaben sei bereits weit fortgeschritten. Die Frage sei, ob man wieder von vorne anfängt, oder ob das Feuerwehrhaus als gesetzt gelten sollte. Eine Diskussion über das Gelände auf der anderen Straßenseite sei kein Thema. Man könne die örtliche Feuerwehr jetzt aber nicht wieder vertrösten. Eckermann entgegnete, es könne schon passieren, dass auch das neue Feuerwehrhaus zur Disposition steht. Zudem gehe es auch um die Verwendung der alten Schule. Katharina Guggenberger (FW) erkundigte sich nach den Kosten für Workshop und Moderation. Der Bürgermeister fügte an, dass man eine Bürgerbeteiligung nicht an den Kosten festmachen sollte. Gemessen an dem, was man investiere, sei der finanzielle Aufwand hierfür verschwindend gering. Grünen-Marktrat Konrad Lichtenauer war der Meinung, dass es um einen zentralen Dorfplatz in der Ortsmitte gehe und das Feuerwehrhaus aus der Ortsmitte herausgehöre. Wichtig sei es auch, alle Bürger umfassend zu informieren. Bernhard Kerler betonte, dass man dies bereits im Rahmen der Bürgerversammlungen getan habe. Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn bekräftigte, dass es nicht gehe, das Feuerwehrhaus nochmals auf den Prüfstand zu stellen. Vom Biotop über Wohnbebauung bis hin zum Parkplatz habe man schon viele Vorschläge zum Dorfplatz gehört. Sie glaube nicht, dass ein Workshop da noch weitere Vorschläge bringen kann. Letztlich stimmten die Räte aber mit einer knappen Mehrheit von 10:9 Stimmen für einen Workshop.