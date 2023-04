Nach langer Verzögerung: Das Haus zur Schützenkultur öffnet seine Türen

Besucher erhalten ab 1. Mai auf dem Gelände des Bauernhofmuseums in Illerbeuren auf drei Etagen zahlreiche Einblicke in die Geschichte des Schützenwesens.

29.04.2023 | Stand: 12:38 Uhr

Das Haus zur Schützenkultur öffnet am Montag, 1. Mai, auf dem Gelände des Schwäbischen Bauernhofmuseums in Illerbeuren seine Tore. Auf 700 Quadratmetern und drei Etagen bietet das Museum Einblicke in Geschichte und Kultur des Schützenwesens, das manchen Menschen heute unbekannt sein dürfte: Zahlreiche Exponate erzählen die Geschichte der Schützengesellschaften – vom Mittelalter bis zu den Olympischen Sommerspielen von 1972. Neben Pokalen und Abzeichen erwarten Interessierte unter anderem ein Vereinsheim aus den 1970er-Jahren und eine Büchsenmacherwerkstatt sowie rund 50 historische und moderne Waffen, darunter eine Lindauer Radschlossbüchse aus dem Jahr 1650.

Schießstand mit Lichttechnik: Hier können Besucher selbst aktiv werden

Die eigene Zielgenauigkeit können Besucherinnen und Besucher dank Lichttechnik mit umgebauten historischen Gewehren am Schießstand erproben, heißt es in einer Pressemitteilung des Bezirks Schwaben. Aktiven Schützinnen und Schützen bietet das Haus zudem einen Seminarraum für Weiterbildungen zu Themen wie dem Waffenrecht.

Bezirkstagspräsident: "Schützenvereine prägen das ländliche Leben"

„Das schwäbische Schützenwesen prägt noch immer das ländliche Leben und blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Wie heute der Fußball begeisterte vor 500 Jahren bei uns das Wettkampfschießen die Massen“, erklärt der Bezirkstagspräsident und Vorsitzender des Zweckverbands Schwäbisches Bauernhofmuseums, Martin Sailer. „Der Schützenbund zähle allein in Schwaben mehr als 800 Vereine und fast 100.000 Mitglieder. Dass wir das schwäbische Schützenwesen endlich mit einem angemessenen Ort würdigen können, freut mich ungemein.“

Eröffnung des Hauses im Bauernhofmuseum war schon 2016 geplant

Das Haus zur Schützenkultur ist ein Projekt des Zweckverbands Schwäbisches Bauernhofmuseum, bestehend aus dem Bezirk Schwaben, dem Landkreis Unterallgäu sowie dem Heimatdienst Illertal und der Gemeinde Kronburg. Der Neubau ersetzt das Schwäbische Schützenmuseum, das der Bezirk Schwaben im Jahr 1997 vom Bezirksschützenmeister Bernhard Oberst für das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren übernommen hatte. Bautechnische Mängel hatten 2016 die geplante Eröffnung des Hauses zur Schützenkultur verhindert.

Begeistert vom Abschluss des Projekts ist auch der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, der per Pressemitteilung erklärt: „Das Schützenwesen ist ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen und kulturellen Lebens. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Teil dazu beitragen konnten, dass nun allen Herausforderungen zum Trotz ein deutschlandweit einzigartiges Museum entstanden ist.“

Der Leiter des Schwäbischen Bauernhofmuseums Dr. Bernhard Niethammer ergänzt: „Wir haben mit viel Elan und Freude eine Ausstellung erarbeitet, die alle Menschen ansprechen und die Vielfalt des Schützenwesens vermitteln soll.“

