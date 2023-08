Getreideernte wie vor rund 70 Jahren

Landwirte des Schwäbischen Bauernhofmuseums Illerbeuren zeigen, wie einst gearbeitet wurde. Außerdem steht eine Kälbchentaufe auf dem Programm.

09.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wie sich die Ernte vor rund 70 Jahren abgespielt hat, ist am Sonntag, 13. August, von 11 bis 17 Uhr im Schwäbischen Bauernhofmuseum in Illerbeuren zu erleben. Dort geben die Landwirte mit Mähdreschern und Windfegen einen Eindruck von der früheren Arbeitsweise. Die Taufe der vier Museumskälbchen rundet das Geschehen ab.

Ernte- und Anpacktag: Diesmal gestaltet sich die Ernte auch im Bauernhofmuseum etwas anders. Wurden 2022 am großen Erntetag neben Getreide auch Kartoffeln und Zwiebeln geerntet, so müssen die Landwirte heuer das Einfahren der Ernte auf zwei Tage verteilen. „Wir Landwirte leben mit den Jahreszeiten und dem Wetter. Nicht immer lässt sich die Ernte an einem Tag einfahren“, erklärt Landwirt Helmut Brader die diesjährige Organisation. So sind etwa Kartoffeln relativ hitzeempfindlich. „Aufgrund der hohen Temperaturen im Juni sind die Kartoffeln in diesem Jahr einfach noch nicht soweit, sodass sie nicht mit dem Korn zusammen geerntet werden können“, sagt Brader. Darum findet die Vorführung der historischen Landmaschinen getrennt vom Anpacktag für Familien statt.

Mit museumsegeienen Dreschern geht es an die Arbeit in Illerbeuren

Von Mähdreschern, Windfegen und Bindemähern: Den Auftakt macht indes die Getreideernte am 13. August. Der museumseigene Stiftdrescher aus den 1930er-Jahren macht den Anfang im Kornfeld und wird dann von einer Breitdreschmaschine der Firma Mengele aus den 1950er-Jahren unterstützt. Der erste moderne Mähdrescher aus den 1960er-Jahren kommt ebenfalls zum Einsatz und so wird Besucherinnen und Besuchern die Entwicklung des technisierten Mähens nahegebracht. Mit der Windfege wird die Spreu vom Weizen getrennt. Die Landmaschine des Bindemähers übernimmt zudem das Mähen sowie Bündeln und Binden der Getreidehalme zu Garben. „Hier dürfen unsere Besucher gern mitanpacken“, sagt Brader.

Die Kälbchen werden getauft. Bild: Kutter/Museum

Kälbchentaufe: Beim diesjährigen Kälber-Jahrgang hat das Museum Bürgerinnen und Bürger in die Namenssuche eingebunden. Über 178 Vorschläge wurden von mehr als 50 Einzelpersonen, Familien, Schulklassen und sozialen Einrichtungen eingereicht. „Wir freuen uns über das große Interesse an unseren Tieren und die hohe Beteiligung an der Aktion“, freut sich Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer.

Wie werden die Kälbchen aus dem Bauernhofmuseum Illerbeuren heißen?

Daher werden die Namensgeber und diejenigen, die mit Vorschlägen zum Gelingen beigetragen haben, zur Kälbchentaufe von 14 bis 15 Uhr eingeladen. Wie die Kälber fortan heißen – das verrät das Museum am Tag der Taufe. Für die Namensgeber und besonders kreative oder lustige Vorschläge gibt es Preise.

Kräuterboschenbinden: Zum Hochfest Maria Himmelfahrt werden noch heute in einigen Regionen Kräuterboschen gebunden und geweiht. Der Heimatdienst Illertal lebt diesen seit dem 9. Jahrhundert bekannten Brauch. Franziska Wacker zeigt ab 13.30 Uhr, welche Bedeutung die Kräuter haben und wie man sie bindet.