Kirche für syrisch-orthodoxe Christen: Wie erste Entwürfe aussehen

Syrisch-orthodoxer Kirchenverein will in Memmingen ein Kulturzentrum mit Kirche bauen. Wie die Gestaltung von Ursprüngen des Glaubens erzählen soll.

13.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

„Eine orthodoxe Kirche, die im 21. Jahrhundert angekommen ist, die aber sehr wohl ihre Wurzeln kennt“: So beschrieb Architekt Benjamin Abraham den Leitgedanken für ein Bauwerk, das an der Freudenthalstraße 8 in Memmingen entstehen soll. Seit Langem hegt der syrisch-orthodoxe Kirchenverein Memmingen den Wunsch nach einem eigenen Gotteshaus beziehungsweise Kulturzentrum – die erste Entwürfe waren nun im Gestaltungsbeirat zu sehen.

