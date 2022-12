Bauvorhaben bei Raiffeisen-Markt in Bad Grönenbach bereitet Kopfzerbrechen

Auf einem Grundstück der Raiffeisen Waren GmbH in Bad Grönenbach könnte eine über zehn Meter hohe Lagerhalle entstehen. Warum das Diskussionen aufwirft.

Ein sensibles Thema hatte der Bad Grönenbacher Marktgemeinderat mit dem Bebauungsplan „Bahnhofstraße Mitte – Änderung Nord“ auf der Tagesordnung. Es geht um ein Bauvorhaben an der Bahnhofstraße, das den örtlichen Raiffeisen-Markt betrifft.

Bauvorhaben von Raiffeisen Waren in Bad Grönenbach: Halle soll rund 10 Meter hoch werden

Auf dem Grundstück der Raiffeisen Waren GmbH, das nördlich der Bahnhofstraße liegt, soll im westlichen Grundstücksteil eine Lagerhalle entstehen. Auf der östlichen Seite ist ein Lagerplatz eingeplant. Bürgermeister Bernhard Kerler betonte, dass das Bauvorhaben nach Ansicht des Landratsamts nicht ohne einen entsprechenden Bebauungsplan machbar sei. Letztlich geht es um eine zweigeschossige Halle mit Flachdach. Die Gesamthöhe soll bei rund 10,5 Meter liegen. Die vorhandenen Bestandsgebäude sind demnach nur etwa sieben Meter hoch. Bauamtsleiter Rudolf Meinl gab zu bedenken, dass ein höheres Gebäude kein Nachteil sei. Dies werde den Lärmschutz zum dahinterliegenden Baugebiet verbessern.

Verkehrssituation: Bürgermeister sieht "Konfliktpotenzial"

Neben der Gebäudehöhe war auch die Ausfahrtsituation am Zacharias-Manz-Weg ein kontrovers diskutiertes Thema. Der Bürgermeister berichtete, dass es sich dabei um einen verkehrsberuhigten Bereich handle. Zudem werde der Fußweg vom Baugebiet kommend gern und häufig genutzt. „Da sehe ich Konfliktpotenzial“, betonte Kerler mit Blick auf das Verkehrsaufkommen auf dem Gelände des Raiffeisen-Markts.

Mögliche Probleme: Eine Engstelle und Nutzfahrzeuge im verkehrsberuhigten Bereich

Zweite Bürgermeisterin Ilse Dorn sah dies ähnlich. Sie meinte, dass der Bereich nach der Bebauung mit der Lagerhalle zu einer Engstelle werden könne. Der Bürgermeister fügte an, dass es nicht unkritisch sei, wenn man Nutzfahrzeuge auf einen verkehrsberuhigten Bereich lenke. CSU-Marktrat Gerhard Trunzer bekräftigte, dass ein mehr als zehn Meter hohes Gebäude an der Stelle schon ein großer Hammer sei. Generell erwarte er einen reibungslosen Betrieb rund um das Lagerhaus. Da es sich um ein Flachdach handle, liege auch die Traufhöhe bei mehr als zehn Metern.

Generell sei es so, dass man dem Raiffeisenmarkt entgegenkommen will. Bei der vorliegenden Planung sei dies noch schwierig. CSU-Marktrat Markus Schönmetzler meinte, dass man den Zacharias-Manz-Weg wegen der benötigten Ausfahrt am Raiffeisen-Markt nicht umgestalten könne. Durch die Mittelinsel sei der Kurvenbereich ohnehin deutlich verengt. Generell bewertete Kerler das Vorhaben positiv. Es sei so, dass sich an mehreren Stellen eine Verschönerung ergebe. Hubert Endres fragte an, ob man die Trafostation entfernen könne. Dies würde mehr Einsichtnahme in den sensiblen Straßenbereich bringen.

Das Ratsgremium sprach sich einstimmig dafür aus, das Gespräch mit dem Bauherrn zu suchen, um entsprechende Verbesserungen zu erzielen.

