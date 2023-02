Ministerpräsident Markus Söder: „Ich bin ein Fan von Memmingen“

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist beim Neujahrsempfang der CSU Memmingen im Landestheater zu Gast. Was ihn derzeit besonders umtreibt.

02.02.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Er riss so manches Mal die Arme in die Höhe, deutete wegweisend mit den Fingern und bekannte gleich zu Anfang: „Ich bin ein Fan von Memmingen.“ Der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) war zum Neujahrsempfang der CSU Memmingen gekommen, stimmte gemeinsam mit Staatsminister Klaus Holetschek (CSU) nicht nur auf Themen für das Jahr 2023 ein, sondern wünschte auch Manfred Schilder (CSU) für seine angestrebte Wiederwahl zum Oberbürgermeister viel Erfolg: „Wäre ich ein Memminger, dann würde ich dich wählen“, adressierte er an Schilder. Es sei eine gute Strategie, auf Bewährtes zu setzen, aber mit neuen Ideen.

Corona, Krieg, Energiekrise, Sicherheit, Bildung und Technologie

In seiner Festrede ging Söder auf einen Parforceritt – mit Themen wie der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg, Energiekrise, Sicherheit, Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Technologie. Er stellte klar: „Wir helfen der Ukraine gerne, aber wir wollen nicht gegen Russland Krieg führen.“ Er habe mit Blick auf die unterschiedlichsten Themen beobachtet, dass in der Bundespolitik Ideologie statt Management zu Entscheidungen führe. Beispiel: „Kernenergie aus ideologischer Sturheit abzuschalten, ist falsch.“ Es müsse die Energie genutzt werden, die Deutschland habe. „Im Süden scheint’s, im Norden pfeift’s“: Mit dieser Aussage verdeutlichte Söder, dass in Bayern verstärkt Photovoltaik, in nördlichen Ländern Windkraft zum Einsatz komme.

Markus Söder in Memmingen: "Bayern soll ein Freistaat bleiben"

Markus Söder betonte am Ende zusammenfassend: „Bayern ist trendy und traditionell, soll ein Freistaat bleiben und nicht zu einem Zwangsstaat werden.“ Es seien die Menschen, die die Seele Bayerns ausmachen.

Manfred Schilder will Oberbürgermeister bleiben

Auf Gemeinsamkeit setzen auch Klaus Holetschek und Manfred Schilder. Der Gesundheitsminister wünschte sich, mit Zuversicht und Mut in das neue Jahr zu gehen.

Klaus Holetschek Bild: Maike Scholz

Manfred Schilder Bild: Maike Scholz

Der jetzige OB nutzte die Gelegenheit für Werbung in eigener Sache: „Ich habe sechs Jahre bewiesen, dass ich OB kann.“ Er wolle wiedergewählt werden; appellierte, an die Urne zu treten. Corona, Junges Theater, Schulsanierungen, Hurrentrasse, ÖPNV, Digitalisierung und Klinik seien Schlaglichter.

OB-Kandidat stammt aus Memmingen und will sich für Heimat einsetzen

Zukunftsaspekte seien für ihn außerdem berufliche Bildung, Energiewende, Gesundheitsversorgung, Kinderbetreuung sowie eine bürgernahe Stadtverwaltung in Form eines Bürgerbüros. Als Memminger Realist wolle er mit Fairness, Toleranz und Konsensbildung Menschen zusammenbringen.