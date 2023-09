Bei der Tennis-Altkreismeisterschaft der Jugend gibt’s „tolle Leistungen“

Bei der ATG-Meisterschaft der Jugend bieten die jungen Teilnehmer begeisternde Spiele. Die Zahl der Meldungen erfreut die Veranstalter vom TV Bad Grönenbach.

21.09.2023

Nachdem das Turnier 2022 wegen des schlechten Wetters ausfallen musste, hat die Tennisjugend der Altkreis-Tennisgemeinschaft (ATG) Memmingen jetzt ihre Titelträger 2023 im Kneippheilbad und in Wolfertschwenden ausgespielt.

Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde das Turnier in den Klassen U12 bis U18 mit zahlreichen sehr guten und spannenden Begegnungen der 73 gemeldeten Spielerinnen und Spieler durchgeführt. Der TC Legau mit 16 und der TSV Lautrach-Illerbeuren mit 14 Meldungen waren am stärksten vertreten.

Die jüngsten Tennisspieler rücken in die U12 auf

Da bei den Jüngsten in den Klassen U10 zu wenig Mädchen und Jungen gemeldet hatten, rückten diese in die U12 auf und schlugen sich dort gegen deutlich ältere Kontrahenten sehr beachtlich. Für die Unterlegenen der ersten Runde wurde wieder eine Nebenrunde ausgetragen. So konnten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen mindestens zwei Spiele austragen.

„Man merkte den Kindern und Jugendlichen nach Abschluss der Punktspielrunde und den Sommerferien die Freude am Tennis wieder richtig an. So bekamen die zahlreichen Zuschauer tolle Leistungen der jungen Tenniscracks geboten“, teilten die Veranstalter mit.

Lob vom Leiter der Bad Grönenbacher Tennis-Abteilung

Bei der Siegerehrung bedankte sich der Bad Grönenbacher Abteilungsleiter Jürgen Höret beim Tennis-Nachwuchs für die großartigen Spiele, bei den Sponsoren sowie beim Helfer- und Organisationsteam für die tolle Unterstützung. Höret lobte bei der Pokalübergabe den Sportsgeist aller Spieler und Spielerinnen, die trotz zahlreicher hart umkämpfter Begegnungen immer fair miteinander umgegangen seien.

Altkreis-Koordinator Dietmar Stiegeler überbrachte die Grüße und den Dank der ausrichtenden ATG. In diesem Jahr sei dank der großzügigen Spende des TC Eisenburg das Nenngeld für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf zehn Euro reduziert und der Rest aus der ATG-Kasse zugeschossen worden, so Stiegeler.

Als Preis winkt eine Übernachtung im Tannheimer Tal

Für das kommende Jahr erhofft sich Höret, dass sich auch zahlreiche Kinder und Jugendliche auf dem neuen ATG-Portal (www.atg-mm.de) zu Tennismatches mit Spielern aus allen ATG-Vereinen verabredeten. Wer 2024 mindestens fünf Spiele absolviere, nehme an einer Verlosung teil, bei der unter anderem eine Übernachtung in einem Hotel im Tannheimer Tal mit der ganzen Familie gewonnen werden könne.

Die Ergebnisse der einzelnen Klassen beim ATG-Tennisturnier

Die Ergebnisse der einzelnen Klassen:

U12 weiblich:

1. Isabella Herold (TC Berkheim), 2. Marie Buchner (BSC Wolfertschwenden), 3. Marie Heinle und Amelie Heinle (beide TC Legau).

U12 männlich:

1. Niklas Waldmann, 2. Michael Bufler (beide TSV Lautrach-Illerbeuren), 3. Tom Bleilinger (SV Amendingen) und Felix Hengeler (TC Benningen).

U12 männlich – Nebenrunde:

1. Samuel Handfest (TC Holzgünz), 2. Julian Ketterle (TSV Lautrach-Illerbeuren).

U14 weiblich:

1. Annika Brechter (TSV Lautrach-Illerbeuren), 2. Lina Maucher (TC Legau), 3. Lara Heinle und Alina Veit (beide TC Legau).

U14 männlich:

1. Samuel Schöllhorn (BSC Wolfertschwenden), 2. Fabian Burgstaller (TC Buxheim),

3. Tobias Dolpp (BSC Wolfertschwenden) und Felix Burgstaller (TC Buxheim).

U14 männlich – Nebenrunde:

1. Ben Metzeler (FC Westerheim), 2. Louis Rosenhagen (TC Memmingen).

U16 weiblich:

1. Sofia Buchner (BSC Wolfertschwenden), 2. Hanna Veit (DJK SV Ost Memmingen),

3. Paula Hengeler (TC Benningen) und Marietta Metzeler (FC Westerheim).

U16 weiblich – Nebenrunde:

1. Lena Schöllhorn (TC Legau), 2. Jasmin Bufler (TSV Lautrach-Illerbeuren).

U16 männlich:

1. Samuel Stich (TSV Lautrach-Illerbeuren), 2. Jonas Holzheu (DJK SV Ost Memmingen),

3. Paul Wagner (BSC Wolfertschwenden) und Tom Haug (TC Legau).

U16 männlich – Nebenrunde:

1. Moritz Willer, 2. Leon Haug (beide TC Legau).

U18 weiblich:

1. Sarah Heinle (TC Legau), 2. Nele Bischof (BSC Wolfertschwenden), 3. Lisa Piatke (TV Bad Grönenbach).

U18 männlich:

1. Matteo Angele (DJK SV Memmingen-Ost), 2. Felix Wagner (BSC Wolfertschwenden), 3. Tim Krämer (TA SV Aichstetten) und Luca Schneider (BSC Wolfertschwenden).

U18 männlich – Nebenrunde:

1. David Rampp (TG Erkheim), 2. Philipp Tappe (DJK SV Memmingen-Ost). (mit jh)