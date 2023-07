Türkisch-Islamische Gemeinde will Minarett in Memmingen bauen

Die Ditib in Memmingen geht ihr Wunschprojekt neu an und legt Entwürfe vor. Das Minarett soll die Moschee vervollständigen, aber nicht für Gebetsrufe dienen.

22.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Es ist ein lang gehegter Wunsch der Türkisch Islamischen Gemeinde Ditib – und ein in der Vergangenheit viel diskutiertes Thema in Memmingen: Der rund 700 Mitglieder zählende Verein möchte an der Moschee in der Schlachthofstraße ein Minarett bauen. Nun nimmt er dafür einen neuen Anlauf und hat bei der Stadt eine informelle Anfrage eingereicht. Vom architektonisch-städtebaulichen Standpunkt aus hat nun der Gestaltungsbeirat das Vorhaben betrachtet, dabei signalisierten die Experten grundsätzliche Zustimmung für den Entwurf.

