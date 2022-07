Die Einrichtung für Menschen mit Behinderung setzt verstärkt auf Dezentralisierung und Inklusion und packt Bauvorhaben an. Dafür müssen alte Gebäude weichen.

26.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Geschichte von Regens Wagner in Lautrach reicht bis 1889 zurück. Nun stehen tiefgreifende Veränderungen an. In den kommenden Jahren wandelt sich das Konzept der Einrichtung für Menschen mit Behinderung und damit das Bild des Standorts: Läuft alles nach Plan, so bleibt bis 2036 nur eines von drei Hauptgebäuden erhalten. Die rund 130 Plätze des Wohnangebotes entstehen in Lautrach und andernorts neu – dezentral und in kleineren Einheiten.

