Beim ECDC Memmingen geht’s bald wieder los

„Wir wollen Euch kämpfen sehen, wir wollen Euch siegen sehen!“: Dieser Fan-Gesang und andere werden bald wieder in der Memminger Eissporthalle ertönen. Die Memminger Indians starten am 1. September mit einem Testspiel gegen den amtierenden DEL2-Meister Ravensburg in die neue Spielzeit.