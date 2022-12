Bekommt Memmingen ein "Haus für Pflege und Hospizarbeit"?

Ein Neubau könnte die Dienste zur Sterbebegleitung von St. Elisabeth Hospizverein, Pallium und Diakonie unter einem Dach vereinen. Projekt steht ganz am Anfang.

17.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Ein Dach für alle Dienste rund um die Sterbebegleitung in Memmingen und dem Unterallgäu könnte mit einem neuen „Haus für Pflege und Hospizarbeit“ in der Rheineckstraße geschaffen werden. Für den Neubau würde ein älteres Gebäude abgerissen. Dieses Projekt, das noch ganz am Anfang steht und das die Diakonie und der Sankt Elisabeth Hospizverein gemeinsam angehen wollen, war jetzt Thema im Gestaltungsbeirat der Stadt Memmingen. Das Gremium zeigte sich grundsätzlich offen für den Neubau – an dessen erstem Entwurf hatte es allerdings einiges auszusetzen.

Pallium ist eine "fahrende Palliativstation"

Ehe über die vorliegende Planung diskutiert wurde, stellte Dr. Manfred Nuscheler das Konzept der neuen Einrichtung vor. Er ist Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Kreiskliniken Unterallgäu und ehrenamtlicher Geschäftsführer der gemeinnützigen Gesellschaft Pallium, die Schwerstkranke und Sterbende ambulant betreut. Getragen wird Pallium von der Diakonie und vom St. Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu, der ehrenamtlich sterbende Menschen begleitet. Als eine „fahrende Palliativstation“ bezeichnete Nuscheler die Arbeit des Pallium-Teams, das im Jahr etwa 230 bis 250 Patientinnen und Patienten medizinisch, pflegerisch, psychosozial und seelsorgerisch betreut.

Das Projekt in Memmingen steckt noch in den Kinderschuhen

Die Idee sei nun ein Schulterschluss, um die Versorgung in der Region weiterzuentwickeln und auszubauen. Ziel ist ein Zentrum, in dem Betroffene und Angehörige Rat, Hilfe und Unterstützung finden. Deshalb soll ein Teil des Gebäudes eine offene Begegnungsstätte beherbergen, in der etwa Sprechstunden ohne Anmeldung oder Vorträge angeboten werden. Der meiste Platz ist aber für Büroräume für die fest angestellten und ehrenamtlich Mitarbeitenden vorgesehen. Außerdem sollen Räume für zwei für die Region neue Angebote geschaffen werden: eine Hospiz- und Palliativ-Akademie, die Kurse anbietet, und eventuell ein Tageshospiz. „Davon gibt es erst zwei in Bayern“, sagte Nuscheler und betonte dabei, dass das alles noch in den Kinderschuhen stecke.

Pallium heißt Mantel, den die Sterbebegleitenden zum Schutz ausbreiten – dass soll auch das Gebäude spiegeln, stellte Sonja Heiter vom Memminger Büro „ds-architektur und stadtplanung“ dann ihren ersten Entwurf vor. Das Bestandsgebäude – das der Diakonie gehört und in dem momentan deren ambulante Pflegestation, Verwaltungsbüros und vermietete Wohnungen sind – steht als Gebäuderiegel nah am Straßenrand. Eine Animation zeigte den neuen dreigeschossigen Baukörper, der nach hinten versetzt wurde, um einen einladenden Vorplatz „des Ankommens“ zu schaffen. Neben dem Eingang ragt als eingeschossiger Anbau die Begegnungsstätte schräg nach vorn. In Anlehnung an die Satteldächer der Umgebungsbauten soll auch das neue Haus unterschiedlich angeschrägte Dachflächen erhalten. Der Grundriss des Hauses erinnert an ein lang gezogenes Achteck – es soll laut der Planerin „wie eine Skulptur“ ein Zeichen setzen an diesem Platz. Im ersten Entwurf ist es rot gestrichen wie die Fenster des gegenüber liegenden Caroline-Rheineck-Hauses der Diakonie.

"Haus hat zu viele schräge Winkel"

Mit der Größe des Baukörpers zeigte sich der Gestaltungsbeirat einverstanden, dessen Form fand er aber mit den vielen schrägen Winkeln problematisch: Darin könne man keine qualitätvollen Innenräume planen, wurde kritisiert – und durch den skulpturalen Charakter wirke das Gebäude „fremdartig“ in der Umgebung. Insgesamt wünscht sich das unabhängige, externe Beratergremium an diesem Platz eine „ruhigere Linienführung“, die besser in das kleine Quartier passe. Gut geplant sei der Vorplatz in Korrespondenz mit dem Rheineck-Haus gegenüber. Auch ein Flachdach wäre möglich, um mehr Ruhe in den Baukörper zu bringen, sagten die Experten.

Ein Blick in die Rheineckstraße in Memmingen, rechts steht das Caroline-Rheineck-Haus. Bild: Brigitte Hefele-Beitlich

Man wolle dieses besondere Haus bewusst hervorheben, damit es Aufmerksamkeit erregt, wandte Architektin Heiter ein. Und auch Nuscheler gab zu bedenken, dass die neue Einrichtung schon „einen gewissen Ausdruck“ brauche, weil etwa Pallium von sehr vielen Menschen gar nicht wahrgenommen werde und deshalb viele Patienten zu spät kämen. Doch der Gestaltungsbeirat blieb dabei: „Ich würde gerne bei der Stille des Quartiers bleiben und die Expressivität des Baukörpers zurücknehmen“, sagte Architekt Werner Binotto (St. Gallen). „Das ist kein Ort, wo man einen Leuchtturm bauen muss.“

Erst muss die rechtliche und finanzielle Gestaltung geklärt werden

Diakonie-Vorstand Stefan Gutermann betonte auf Nachfrage, dass die Realisierung dieses Projekts, das sich in einem sehr frühen Stadium befinde, noch völlig offen sei. Zunächst müsse jetzt die rechtliche und finanzielle Gestaltung geklärt werden.