Beleuchtung für Radwege außerorts von Memmingen muss warten

Fünf Strecken wurden unter die Lupe genommen und es wurde gezählt, wie viele Radler dort unterwegs sind. Warum die Stadt das Vorhaben vorerst nicht umsetzt.

28.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Buchstäblich bei Nacht und Nebel sind derzeit viele Radfahrer und Fußgänger unterwegs. Der Wunsch nach Beleuchtung an wichtigen Rad- und Fußwegen, die außerorts für mehr Sicherheit sorgen soll, beschäftigt die Stadt seit einiger Zeit. Kürzlich stand das Thema im Stadtrat wieder zur Debatte – mit dem Ergebnis, dass die Umsetzung noch warten muss.

Beleuchtung für Radwege außerorts: Der Antrag stammt aus dem Jahr 2020

Auf einen Antrag der Stadtratsfraktionen Freie Wähler sowie Grüne/Linke hin hatte der Stadtrat vor knapp drei Jahren die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob eine Beleuchtung der im Antrag genannten Achsen möglich ist und ein Konzept zu erstellen. Laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil rückten fünf Strecken in den Blick: Sie verlaufen entlang der Talstraße in Buxach, an einem Teilstück des Tiroler Rings, an der Gemeindeverbindungsstraße Amendingen-Eisenburg, zwischen Volkratshofen und Ferthofen und im Dickenreis. Für eine durch Bewegungsmelder bedarfsgesteuerte LED-Beleuchtung auf diesen insgesamt 4,7 Kilometern Strecke ergaben sich nach Keils Worten kalkulierte Kosten von 534.00 Euro. Darum wurden die Wege nach der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer priorisiert, wobei die Verbindung Amendingen-Eisenburg mit 322 Radfahrern in 24 Stunden die Liste anführt.

Ein Kriterium: Wie viele Radfahrer sind in der dunklen Jahreszeit unterwegs?

Die Verwaltung prüfte zugleich Voraussetzungen dafür, wann eine Beleuchtung notwendig und sinnvoll ist. Geboten ist sie etwa, wenn die Wege zu Schulen, Sportstätten oder ÖPNV-Haltestellen führen, wenn Radfahrer und Fußgänger sie gemeinsam und in erheblichem Umfang nutzen, wenn viel Radverkehr auch in der dunklen Jahreszeit dort unterwegs ist und wenn „alle anderen Möglichkeiten der Verkehrssicherung“ ausscheiden. Gemeint ist unter anderem, dass die Wege laufend instandgehalten werden und dass Radfahrer selbst an ihren Rädern für leistungsstarke Beleuchtung sorgen. Nach Beurteilung der Verwaltung waren die Kriterien an keiner der Strecken erfüllt. Eine Beleuchtungspflicht bestehe nur innerhalb des geschlossenen Orts, fügte Urs Keil hinzu und empfahl angesichts der angespannten Haushaltslage, die Umsetzung zurückzustellen.

Stadtrat: "Das Vorhaben nicht auf Sankt Nimmerlein verschieben"

Dem folgten die Stadträtinnen und Stadträte. Die Strecken seien durchaus viel frequentiert, merkten indes Gottfried Voigt (FW), Professor Dieter Buchberger (Grüne) und Michael Ruppert (CSU) an. Es gelte zu berücksichtigen, dass Radfahrer aufgrund örtlicher Gegebenheiten abschnittsweise auf parallel verlaufende Wege ausweichen. Voigt stimmte dem Beschlussvorschlag mit Verweis darauf zu, dass sich der Stadtrat vorgenommen habe, beim Haushalt genau hinzuschauen, wie dringlich eine Investition ist. Zugleich pochte er darauf, die Umsetzung nicht „auf Sankt Nimmerlein“ zu verschieben. Vielmehr solle das Vorhaben immer wieder auf die Tagesordnung gesetzt und sukzessive verwirklicht werden.

