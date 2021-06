Melchior Müller aus Buxheim will am Wochenende mit seinem Mountainbike 500 Kilometer in 24 Stunden zurücklegen und dabei Spenden sammeln. Wen er alles unterstützen will.

08.06.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Er wird es wieder tun: Noch besser vorbereitet als im vergangenen Jahr will Melchior Müller aus Buxheim unter dem Motto „Die Nacht der Revanche“ die sportliche Herausforderung packen, in 24 Stunden 500 Kilometer mit dem Mountainbike zu fahren. Die Aktion beginnt am Samstag, 12. Juni, um 12 Uhr in der Buxheimer Lerchenstraße und endet ebendort am Sonntag, 13. Juni, um 12 Uhr.