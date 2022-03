Interpreten singen im ausverkauften Hoschmi-Stadel zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach. Publikum freut sich nach Corona-Pause über Live-Auftritte.

07.03.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Interpreten aus Südtirol bescherten am vergangenen Samstag im Hoschmi-Stadel in Holzgünz den Besuchern ein langersehntes Livemusik-Erlebnis. Das Benefizkonzert zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach stand unter dem Motto „Südtirol grüßt das Allgäu“. Der Stadel war soweit ausverkauft, wie es die Corona-Regeln erlaubten.