Als zwei Männer den Diebstahlalarm in der Kirche in Benningen bei Memmingen auslösen, rennt Roswitha Warsitzka (62) los und stellt die beiden.

15.07.2021 | Stand: 19:19 Uhr

Ein ohrenbetäubender Alarm ertönt in der Kirche. Er ist so laut, dass Pfarrer Henryk Krowicki später sagt, er konnte den Altarraum nur mit den Händen an den Ohren betreten. Zwei verdächtige Männer verlassen das Gotteshaus schnellen Schrittes – und Pfarrsekretärin Roswitha Warsitzka? Sie rennt den beiden kurz entschlossen hinterher und stellt sie.