Nach Tod des Wirtes: Wie es mit Gasthaus "Zur blauen Traube" in Memmingen weitergeht

Die Trauer um Bernd Schwartner ist groß. Der Wirt des Memminger Restaurants "Zur blauen Traube" war im Februar gestorben. Wie es mit dem Lokal weitergehen soll.

07.03.2023 | Stand: 18:19 Uhr

Wie es im Restaurant Zur blauen Traube in Memmingen nach dem Tod von Wirt Bernd Schwartner weitergeht, ist aus Sicht zweier Vertrauter klar. Anita Mainusch und Maik Schindler werden das Gasthaus fortführen. Die beiden waren enge Freunde von Bernd Schwartner, der am 6. Februar überraschend im Alter von 54 Jahren gestorben ist. Und sie waren Kollegen: Die drei hatten die Traube seit 2009 zusammen betrieben. Nun werden sie das Lokal zu zweit leiten. „Das hätte Bernd so gewollt“, sagt Anita Mainusch. Seit Freitag, 3. März, hat es wieder geöffnet.

