Beschäftigte im Handel wollen mehr Geld in der Lohntüte

07.07.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Seit etwa drei Monaten streiken Beschäftigte im Handel immer wieder für höhere Löhne – so auch am Freitag. In Memmingen waren beispielsweise rund 120 Personen aus dem gesamten Allgäu dem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und nahmen an einer Kundgebung im Stadtpark Neue Welt teil. Allerdings war es laut Gewerkschaftssekretärin Manuela Karn diesmal mehr als eine Demonstration. Vor allem sollte es ein Streikfest für all diejenigen sein, die seit Monaten regelmäßig auf die Straße gehen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. „Wir haben nicht nachgelassen, wir waren wie Zecken, wir haben überall gestreikt“, betonte Karn. Deshalb hätten sich die Streikenden an diesem Tag ein kleines Fest mit Essen und Trinken verdient.

Gestreikt haben im Allgäu unter anderem Beschäftigte H&M in Memmingen, Kaufbeuren und Kempten. Ebenso Mitarbeiter von Kaufland in Memmingen und Kaufbeuren sowie vom V-Markt in Kaufbeuren.

Kommt ein Signal aus Nordrhein-Westfalen?

Zugleich verwies die Allgäuer Streikleiterin darauf, dass in Nordrhein-Westfalen in der kommenden Woche eine wichtige Verhandlungsrunde im Einzelhandel zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern anstehe. Falls es dort zu einem Abschluss komme, könnte das eine Signalwirkung für die Verhandlungen in anderen Bundesländern haben. In Bayern werden die Verhandlungen im Einzelhandel am 12. Juli fortgesetzt.

Verdi fordert 13 Prozent mehr Lohn

Verdi fordert für die Beschäftigten im bayerischen Einzel- und Versandhandel 2,50 Euro mehr pro Stunde sowie eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro im Monat. Zudem sollen die unteren Löhne auf ein rentenfestes Mindesteinkommen von 13,50 Euro pro Stunde angehoben werden. Für die Beschäftigten im bayerischen Groß- und Außenhandel fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Entgelte um 13 Prozent und die Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 250 Euro im Monat. In all den genannten Handelssparten soll die Laufzeit der Tarifverträge laut Verdi zwölf Monate betragen. Darüber hinaus strebt die Gewerkschaft an, dass die Tarifverträge wieder allgemeinverbindlich werden, um so Dumpingkonkurrenz und Vernichtungswettbewerb zu bekämpfen.

