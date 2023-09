Allgäu-Krimis und historische Romane: So sieht der Leseherbst in Memmingen aus

Prominentester Gast bei den Lesungen ist Memminger Autor Michael Kobr, der seinen ersten Solo-Krimi vorstellt. Auch das Restprogramm bietet Allgäu-Feeling.

02.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Neun Veranstaltungen lang ist der Leseherbst der Buchhandlung Spiegelschwab. Wer das Programm genau anschaut, kann bei allen einen Bezug zur Region herstellen. „Das ist Zufall“, sagt dazu Inhaber Wolfgang Wilhelm. Ausgewählt habe er die Autoren und Autorinnen nach den Kriterien, die er auch sonst anlegt.

Gut geschrieben, spannend, unterschiedlich: Das sind die Auswahlkriterien für eine Lesung

Gut geschriebene Geschichten oder spannende Themen stehen für Wilhelm dabei an erster Stelle. Woher die Autoren kommen, spiele keine Rolle. „Ich versuche herzuholen, was ich selbst interessant finde“, sagt der Buchhändler. Das können auch unbekanntere Namen sein, denen er mit seinen Lesungen zu Aufmerksamkeit verhelfen will. Zudem will er dem Publikum etwas Neues bieten.

Buchhandlung Spiegelschwab bietet Leseherbst mit Autoren aus der Region

Meist kommen die Termine über Verlagsvertreter zustande, die in der Buchhandlung regelmäßig vorbeischauen. Entweder fragt Wilhelm sie, welche interessanten Autoren auf Lesereise gehen – oder er sucht über sie den Kontakt zu denen, die er gern in Memmingen präsentieren würde.

Wichtig ist dem Spiegelschwab-Inhaber, ein ausgewogenes Programm mit verschiedenen Genres und Themen zu gestalten. Natürlich schaut er dabei auch auf die Region, aber mindestens ebenso wichtig ist ihm der Blick in die Welt hinaus.

Michael Kobr und andere Allgäuer Autoren: Lesungen in Memmingen

Zufällig hat heuer der prominenteste Gast die kürzeste Anreise: Bestsellerautor Michael Kobr, der seinen ersten Solo-Krimi vorstellt, wohnt in Memmingen. Es kommen außerdem folgende Autoren und Autorinnen:

Montag, 25. September, Tobias Schuhwerk, „Nüüf *Hinauf“: Der Chefreporter der Allgäuer Zeitung liest in Memmingen erstmals öffentlich aus seinem Buch über den Hirten der Einödsberg-Alpe bei Oberstdorf

Donnerstag, 28. September, Helmut Gotschy, „Mord beim Donaufest“: Im nahen Ulm spielt der Schwaben-Krimi mit Kommissar Bitterle und seinem Team von der Ulmer Mordkommission. Gotschy war erfolgreicher Drehleierbauer, ehe er Krimiautor wurde. Er lebt in Wain im Landkreis Biberach.

Donnerstag, 5. Oktober, Corinna-Rosa Falkenberg, „Der Himmel und das Salz“: Die Autorin, Künstlerin und Anwältin, die in Memmigen geboren wurde, stellt sich mit einem „interaktiven Poesie-Workshop zur Stärkung des emotionalen Gleichgewichts“ vor. „Schreib-zur-Heilung“ heißt laut der Ankündigung die Methodik dahinter.

Dienstag, 17. Oktober, Antoniersaal, Michael Kobr, „Sonne über Gudhjem – Ein Bornholm-Krimi“: Volles Haus erhofft sich der Veranstalter bei Kobrs erster Lesung in der Region mit dessen druckfrischem Krimi, den er ohne seinen Co-Autor Volker Klüpfel geschrieben hat. Kobrs Kommissar heißt Lennart Ipsen, der hochdekorierte Kriminalpolizist muss auf der beschaulichen dänischen Urlaubsinsel einen Mordfall lösen. Kluftinger-Fans können darin einen neune Stil entdecken, findet Wilhelm. Und man merke, dass Kobr auf der Insel „wie zu Hause ist“.

Freitag, 20. Oktober, Nadja Raiser, „Die Weltenseglerin“: Die junge Autorin lebt in Pfronten, ihr historischer Roman führt aber ans andere Ende der Welt. Er spielt im Jahr 1519 und dreht sich um eine junge Portugiesin, die sich – als Mann verkleidet – mit ihrem berühmten Onkel Fernando Magellan auf eine der spektakulärsten Entdeckungsreisen der Seefahrt begibt, um der Ehe mit einem gewalttätigen Trinker zu entgehen. Gefährlich wird es, als ihre Tarnung auffliegt.

Dienstag, 24. Oktober, Hans Compter, „Johannifeuer – Ein Allgäu-Krimi“: Aufgefallen ist Wilhelm dieser Titel schon allein deshalb, weil er im Rother Bergverlag erschienen ist, der normalerweise Wanderführer herausbringt. Von Compter ist es schon der zweite Alpenkrimi. Die Protagonisten sind Ärzte – was naheliegt, da der Autor im Hauptberuf eine Urologiepraxis in Biberach betreibt. Eine Ärztin und eine Rechtsmedizinerin stoßen auf einen Fall, der mit einer aus dem Ruder gelaufenen Johannifeier vor vielen Jahren auf dem Spieser zu tun hat. Wie von diesem Verlag zu erwarten, sind die geografischen Beschreibungen absolut authentisch.

Dienstag, 31. Oktober, Antoniersaal, Karl Schlögel „American Matrix – Besichtigung einer Epoche“: Wilhelm wollte den Weltklasse-Historiker, der aus Hawangen stammt und in Berlin lebt, wegen des Ukraine-Kriegs schon im vergangenen Jahr präsentieren, nun klappt es mit Verspätung. „Wir teilen dieselbe Verbitterung gegen Putin und sind auch sonst in vielem Brüder im Geiste“, sagt der Buchhändler über den Wissenschaftler, dessen „geschliffene Vorträge“ er sehr schätzt. Beide sind Osteuropa-Spezialisten auf ihren jeweiligen Gebieten. Schlögel hat aber auch die USA intensiv bereist. Sein neues Buch beschreibt die großen Jahre Nordamerikas im 20. Jahrhundert – aus einer „einmaligen, überraschenden Perspektive“, steht in der Ankündigung. Nach der Lesung ist eine Diskussionsrunde geplant.

Freitag, 10. November, Uschi und Klaus Pfaffeneder, „Die Schwester des Ketzers“: Das Landsberger Ehepaar war schon mehrmals in der Buchhandlung – und die freie Reichsstadt Memmingen kommt auch vor in ihrem Roman, der in der Zeit der Bauernkriege spielt.

Montag, 27. November, in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Memmingen, Dr. Stefan Fischer, Kleine Geschichte des Allgäus Ob zu seiner Lesung überhaupt jemand kommt, fragt sich der Autor, der damit noch gar keine Erfahrung hat. Doch da sind Wilhelm und auch Vereinsvorsitzender Christoph Engelhard zuversichtlich – zeigt doch das Sachbuch wie facettenreich unsere Region ist, die wesentlich mehr als Königsschlösser, Alpengipfel und Käselaibe zu bieten hat.

Wenn nicht anders angegeben, finden die Lesungen um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Spiegelschwab statt. Dort gibt es alle Karten im Vorverkauf, Telefon 08331/87195.