Besucher können Sanierung eines Museums-Bauernhofs miterleben

Das Bauernhaus Meßhofen im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren ist ein Sanierungsfall. Warum dort ein Bauwagen steht, der nicht für Handwerker gedacht ist.

Das Bauernhaus Meßhofen im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren ist ein Sorgenkind unter den historischen Bauten auf dem Gelände. Seit es im Jahr 2000 nach seiner Versetzung aus dem Landkreis Neu-Ulm eingeweiht wurde, musste es mehrfach saniert werden. 2021, nach der letzten statischen Untersuchung, wurde es vorsichtshalber ganz zugesperrt: Weil die Schwelle verfault ist, sackt es nach unten, aus den Giebeln fällt das Fachwerk heraus, Dachsparren sind verbogen, verfault und gebrochen. Nun wird der 1718 erbaute Hof umfassend saniert. Und dabei schlägt Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer gleich in mehrerlei Hinsicht neue Wege ein.

Sonderausstellung begleitet Sanierung

Zum einen wird in diesem Rahmen viel über innovative wissenschaftliche Methoden und neue Formen der Präsentation im Freilichtmuseum nachgedacht – zum Beispiel kürzlich in einer Podiumsdiskussion mit Experten. Zum anderen wird der Sanierungsfall nicht einfach hinter einem hohen Bauzaun verborgen, sondern die Besucherinnen und Besucher können die Baumaßnahmen Stück für Stück miterleben. Eine zentrale Rolle spielen dabei ein Bauwagen und der Bauzaun, die den Sanierungsprozess mit einer Sonderausstellung „Vom Translozieren zum Sanieren. Baugeschichten vom Bauernhaus Meßhofen“ begleiten.

„Wir zäumen das Pferd von hinten auf“, beschreibt Niethammer diesen neuen Ansatz im Bauernhofmuseum, den Besuchern das Ergebnis einer Sanierung nicht erst am Ende auf Schautafeln im Haus zu präsentieren, sondern sie während der gesamten Phase daran teilhaben zu lassen. Deshalb gibt es jetzt zum Beispiel Tastboxen am Bauzaun, in denen man die wichtigsten Baumaterialien wie Lehm, Stroh oder Holz ertasten und dann gleich dazu erfahren kann, wie sie eingesetzt werden und wurden. Oder es wurde ein großes Loch in den Bauzaun geschnitten als „Fenster“ zur Generalsanierung, die bis mindestens 2025 dauern wird. Da können Museumsgäste dann zum Beispiel mitverfolgen, wie der Backofen, der bisher im Haus stand, an eine Außenwand wandert, wo er bis 1896 stand, wie man aus neuen Quellen weiß.

Herzstück in der von Bauforscher Philipp Scheitenberger kuratierten Sonderausstellung ist aber ein eigens dafür angeschaffter Original-Bauwagen. Darin steht ein maßstabsgetreues Tastmodell des Bauernhauses Meßhofen, das eine Spezialfirma angefertigt hat, nachdem sie das Gebäude mit einer Drohne exakt vermessen hatte. Ein Messgerät mit dem früher auf dem Bau gearbeitet wurde, nämlich ein Tachymeter, können Besucher an einer „Durchguckstation“ selbst ausprobieren. Immer wieder neu bestückt – passend zum Sanierungsfortschritt – wird mit typischen, traditionellen Bauhandwerksgerätschaften eine Vitrine, in der gerade Zimmererwerkzeug zu sehen ist. In einer Medienstation laufen wechselnde Filme, zum Beispiel darüber, wie das Dach gedeckt wird.

Bauwagen steht auf Ackerterrasse

Eigens angelegt wurde für den etwas erhöht stehenden Bauwagen eine sogenannte Ackerterrasse – so wurden in vergangenen Zeiten Flure in Hanglage gegliedert. Auch damit schlägt Niethammer ein neues Kapitel im Bauernhofmuseum auf: Er will die historischen Häuser künftig nicht mehr nur „wie Bauklötzchen“ bezugslos aufs Gelände stellen, sondern spezifische Kulturlandschaften schaffen, mit jeweils dichterer Bebauung. Dadurch sollen kleine Plätze mit dörflichem Charakter entstehen. In der Baugruppe Mittelschwaben, wo der Meßhofen-Hof steht, soll bald ein Schulhaus dazukommen. Das wird dann übrigens nicht, wie in früheren Jahren üblich, am jetzigen Standort abgebaut und in Kleinteile zerlegt, bei einer Spezialfirma gelagert bis zum Wiederaufbau (oder wie das Haus Weicht jahrzehntelang unter einem Bauzelt versteckt). Das Schulhaus kommt nächstes Jahr in nur vier Teile zerschnitten in Illerbeuren an und soll vor aller Augen am neuen Standort schnell restauriert und wieder zugänglich gemacht werden.

Kalkgrube im Garten

„Erlebnisbaustelle“ nennt Niethammer das. Zusätzlich kann er sich kleine Schuppen am Wegesrand vorstellen, in denen man zum Beispiel beim Balkenbeilen zuschauen kann oder verfolgen, wie Lehmflechtwerk entsteht. Im Garten von Meßhofen plant er eine Kalkgrube. „Das hatte früher jeder Hof, man soll sehen, wie es dort blubbert und spritzt, wenn Kalk gelöscht wird“, sagt der Museumsleiter. „Für Kinder haben wir ja schon einige erlebnispädagogische Angebote, aber künftig sollen auch die Erwachsenen mehr Informationen mitnehmen können.“

Dazu gehört auch, ein Haus wie das aus Meßhofen „erlebbar“ zu machen, die Besucher spüren zu lassen, wie barockes Leben ausgesehen hat. Indem darin die Besitzergeschichte anschaulich aufgeblättert wird – oder man schon draußen Geschirr klappern hört.