Anspruch auf Ganztagsbetreuung bereitet Unterallgäuer Bürgermeistern Kopfzerbrechen

Ab dem Schuljahr 2026 haben die ersten Grundschüler Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Unterallgäuer Bürgermeister fragen sich: Wie sollen wir das schaffen?

07.05.2023 | Stand: 08:25 Uhr

„Das Thema brennt uns allen unter den Nägeln.“ Otto Göppel, Bürgermeister von Babenhausen und Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags spricht im Namen seiner Kolleginnen und Kollegen. Nicken und zustimmendes Murmeln folgen im Dorfgemeinschaftshaus Frickenhausen.

Dort haben sich die Unterallgäuer Bürgermeisterinnen und Bürgermeister versammelt, um über die Umsetzung der Betreuungspflicht für Grundschüler zu sprechen. Diese gilt ab dem Schuljahr 2029/2030 für alle Kinder im Grundschulalter - für Erstklässler schon ab 2026/2027. „Jetzt müssen wir also langsam die Weichen stellen“, sagt Göppel.

Betreuungspflicht ab 2026: Was bedeutet das?

Konkret bedeutet das neue Gesetz, dass bundesweit alle Städte, Märkte und Gemeinden jedem Kind von sechs bis zehn Jahren einen Betreuungsplatz von 8 bis 16 Uhr bieten müssen – und das montags bis freitags. Bisher reichte laut Manja Sailer „ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen“ aus. Sie ist Fachberaterin für Kinderbetreuung im Landratsamt Unterallgäu und stellt sich den Fragen der Bürgermeister.

Und an diesen mangelt es nicht: Die Stimmung im Saal ist unruhig, immer wieder verschaffen die Politiker ihren Sorgen Gehör. „Wer gibt mir das Personal?“, will etwa Alois Mayer, Bürgermeister von Dirlewang, wissen. „Gibt es da eine Zauberformel?“, fragt er in den Raum.

Personalmangel: So viele Fachkräfte fehlen in Bayerns Grundschulen

Sailer zeigt sich verständnisvoll, überall im Unterallgäu würden dringend Fachkräfte gebraucht: „Wir sind am Anfang einer Mangelsituation, ab jetzt wird es nur noch ungemütlicher werden.“ Laut dem Fachkräfteradar 2022 der Bertelsmann-Stiftung ist in Bayern für den Ausbau der Ganztagsplätze für Grundschulkinder je nach Szenario ein Personalmangel von 10.000 bis 21.000 Fachkräften denkbar.

Problempunkt Kosten: Wie viel Geld steht für den Ganztagsausbau zu Verfügung?

Doch das ist nicht das einzige Problem, das die Umsetzung der Betreuungspflicht erschwert. Viele Schulen im Unterallgäu müssen erst Räumlichkeiten für die Versorgung der Kinder schaffen. Um Fördermittel für An- oder Neubauten zu bekommen, müssen die Bauarbeiten allerdings bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen sein. Das Landesförderprogramm sieht für den Ganztagsausbau in ganz Bayern 460 Millionen Euro vor.

Diese Summe ist der übrig gebliebene Geldbetrag aus dem Beschleunigungsprogramm für Ganztagsbetreuung des Bundes, das Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen ist. Die Höhe der Zuschüsse macht Jochen Lutz, Bürgermeister von Woringen, Sorgen: „Ich bin gespannt, wann die erste Gemeinde aufgrund der Kinderbetreuung die weiße Fahne hisst.“

Die Betreuungspflicht ab dem Schuljahr 2029/2030 – sie wird laut Sailer eine Herausforderung für das Unterallgäu. Ihr Tipp an die Bürgermeister: „Fangen Sie sobald wie möglich an.“