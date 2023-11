Betrüger geben sich als Handwerker aus und rauben Memminger aus

In Memmingen haben zwei unbekannte Männer einen Rentner ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Memmingen haben Unbekannte am Freitagnachmittag einen 85-Jährigen ausgeraubt. Nach Polizeiangaben sprachen die beiden Männer den Senior gegen 14.15 Uhr an seiner Wohnanschrift im Bereich der Pfaffengasse an. Sie gaben sich als Handwerker aus und erfanden einen angeblichen Wasserrohrbruch. Sie behaupteten, dass sie die Wasserleitungen des Mannes überprüfen müssten.

Zeugen nach Betrug in Memmingen gesucht

Der 85-Jährige sollte in seinem Badezimmer abwechselnd das Wasser auf- und abdrehen. Währenddessen waren die Täter in der Wohnung zugange und raubten Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

