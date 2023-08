Falsche Mitarbeiter der Stadtwerke Memmingen machen Beute in dreistelliger Höhe

Eine Seniorin aus Memmingen wollte zwei Mitarbeiter der Stadtwerke in ihre Wohnung lassen. Was sie nicht wusste: Die Betrüger hatten es auf ihr Geld abgesehen.

25.08.2023 | Stand: 14:24 Uhr

Am Donnerstag sind zwei Betrüger in die Wohnung einer Seniorin gelangt und mit ihrer Beute im dreistelligen Bereich entkommen. Wie die Polizei Memmingen berichtet, gaben die beiden Männer an, bei einer Firma zu arbeiten, die die Wasserleitungen überprüfen musste.

Betrüger täuschten Seniorin in Memmingen als falsche Mitarbeiter der Stadtwerke

Sie lenkten die Bewohnerin so geschickt ab, dass sie unbemerkt Schmuck und Bargeld stehlen konnten. Insgesamt hat die Beute der Männer einen Wert von ca. 3000 Euro. Einer der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, braune Haare und trug dunkle Kleidung. Auf dem dunkelblauen T-Shirt stand eine Aufschrift.

Die Polizei Memmingen bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, oder die die falschen Mitarbeiter der Stadtwerke ebenfalls bei sich in der Wohnung hatten, sich zu melden.

Passend zum Thema: Kriminelle brechen über Dach in Bank ein und knacken Tresor

Das sagt die Polizei: So arbeiten die Stadtwerke wirklich

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke stehen nicht einfach so vor der Haustür. Entweder kommen sie zu einem vereinbarten Termin oder haben sich vorher schriftlich angekündigt. Außerdem zeigen sie immer ihren Dienstausweis vor.

Mehr Polizeimeldungen aus Memmingen lesen Sie hier.