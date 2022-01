Betrug mit Bitcoin? Früherer Star-Tänzer auf der Anklagebank in Memmingen

Er stand als Tänzer an der Seite von Florian Silbereisen und anderen Stars. Nun muss sich ein Mann wegen Betrugs vor dem Landgericht Memmingen verantworten.

Er soll 29 Menschen um insgesamt knapp 460.000 Euro gebracht haben, zwei der Geschädigten kommen aus unserer Region: Seit Freitag muss sich ein 44-Jähriger vor dem Memminger Landgericht verantworten. Der Mann soll Teil einer Gruppe von Tätern sein, die über Internetplattformen Anleger betrogen haben. Gewerbs- und bandenmäßiger Betrug wird es in der Anklage genannt. Die ist so umfassend, dass Staatsanwalt Dr. Nino Goldbeck eine halbe Stunde benötigt, um sie vorzutragen. Goldbeck kommt von der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg, die solche kriminellen Internetgeschäfte im Visier hat.

Der Angeklagte, ursprünglich an der Staatlichen Ballettschule in Sofia, Bulgarien, zum Tänzer ausgebildet, war in Callcentern angestellt, die von einer kriminellen Gruppierung in Sofia betrieben wurden. Sein Fall wird in Deutschland verhandelt, weil er für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum zuständig war. Und da einer der Hauptgeschädigten aus Illertissen kommt, er wurde um mehr als 30.000 Euro betrogen, und ein weiteres Opfer aus Markt Rettenbach, Schaden: 4200 Euro, ist der Fall in Memmingen gelandet.

Für die Geschädigten begann alles mit einer Internetanzeige: Darin wurde ein Finanzgeschäft angepriesen, mit dem auch schon TV-Promis viel Geld gemacht hätten. Über diese Anzeige landeten Nutzer auf einer Onlineplattform. Wer sich dort nun aus dem deutschsprachigen Raum anmeldete, der wurde unter anderem von dem heute 44-Jährigen angerufen. Der Bulgare war seit Anfang 2019 in dem kriminellen Unternehmen per Vertrag angestellt – bis zu seiner Festnahme im März 2021.

Seine Aufgabe im Callcenter war zunächst, Erstkontakt mit Kunden aufzunehmen und sie zur Einzahlung eines Startkapitals von 250 Euro zu überreden – und gern auch mehr Geld. Einige Monate später bekam er die Aufgabe, Bestandskunden zu betreuen. Er sei sympathisch und redegewandt gewesen, „freundlich, einfühlsam, intelligent, sensibel“, habe immer pünktlich bei den Kunden angerufen, „auf die Minute genau“, erzählt uns ein Geschädigter während einer Sitzungspause. Das alles habe sehr vertrauenswürdig gewirkt. So soll es der Angeklagte geschafft haben, Kunden zu überzeugen, immer mehr Geld zu überweisen, das angeblich mit verschiedenen Finanzinstrumenten vermehrt werden sollte. Ebenfalls einen seriösen Eindruck gemacht habe ein Onlineprogramm, über das Kunden jederzeit sehen konnten, wie sich ihr investiertes Geld angeblich entwickelt. Da wurden aus anfänglich 750 Euro nach acht Wochen 8000 Euro, sagt uns ein Geschädigter. Geld, das die Anleger nie erhielten.

Von solchen Finanzgeschäften habe er keine Ahnung gehabt, sagte der Angeklagte vor der ersten Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart. Vor einigen Jahren hatte er noch auf Showbühnen getanzt, etwa bei Florian Silbereisen, Roland Kaiser, Andrea Berg. Im MDR-Fernsehballett war er einige Jahre angestellt und im Landestheater Schleswig-Holstein in Flensburg. Irgendwann begann er, in Callcentern zu arbeiten. Zuerst bei einem Stromanbieter, dann bei einer Fluggesellschaft – und schließlich in dem kriminellen Unternehmen in Sofia, das mittlerweile komplett aufgeflogen ist. „Für mich hat das ausgesehen wie ein ganz normales Unternehmen.“ Es habe eine Sozialversicherung gegeben, Gutscheine für eine Supermarktkette, es wurden Mitarbeiter des Monats ernannt – diesen Titel habe er einige Mal erhalten. Bis zu 1500 Euro habe er monatlich verdient – plus Bonuszahlungen. Ab wann er wusste, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht und die Kunden ihr investiertes Geld nicht zurückerhalten, wurde am ersten Verhandlungstag nicht eindeutig klar.

Irgendwann aber habe er gemerkt, dass dort etwas nicht stimme. Doch ihm habe der Mut gefehlt, zu kündigen – aus Angst vor Konsequenzen. Deshalb sitze er nun hier, auf der Anklagebank. Wie das Verfahren für ihn ausgeht, stellt sich in den nächsten Sitzungen heraus. Richter, Staatsanwalt, die beiden Verteidiger und der Angeklagte verständigten sich: Sollte der 44-Jährige ein „vollumfängliches und wahrheitsgetreues Geständnis“ ablegen, könnte das Strafmaß reduziert werden auf eine Haftzeit zwischen zwei Jahren, neun Monaten und drei Jahren, sechs Monaten.

Die Zeit bis zur nächsten Sitzung am 15. Februar verbringt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Memmingen in Untersuchungshaft.