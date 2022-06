Betrunkener 17-Jähriger klaut Auto in Memmingen und schleift Besitzer mit - Polizei fasst den Dieb

Ein junger Mann ohne Führerschein hat am Mittwoch ein Auto in Memmingen gestohlen und einen Rentner dabei schwer verletzt. Nun ist er in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat den 17-jährigen mutmaßlichen Autodieb aus Memmingen in Landshut festgenommen. Bereits am Mittwoch hatte der junge Mann, der offenbar betrunken war, in Memmingen ein Auto geklaut. Laut Polizei war der 67-jährige Besitzer gegen 13.55 Uhr mit seinem 39-jährigen Sohn zum Einkaufen zu einem Getränkemarkt in der Münchner Straße in Memmingen gefahren.

Memmingen: Betrunkener 17-Jähriger klaut Auto an Getränkemarkt

Während sein Sohn in den Laden war, wartete der 67-Jährige zunächst neben seinem Auto. Wegen der Hitze ging er kurze Zeit später in den klimatisierten Vorraum des Getränkemarkts. Dabei ließ er den Schlüssel seines Autos im Wagen zurück. (Lesen Sie auch: Betrunkener 17-Jähriger klaut Auto in Memmingen - Besitzer will ihn noch aufhalten)

Von drinnen beobachtete der Rentner dann, wie sich sein Auto aus der Parklücke bewegte und er eilte zu seinem Auto zurück. Er versuchte, den Dieb aufhalten und beugte sich in das offene Beifahrerfenster. Der Dieb beschleunigte dann allerdings. Dadurch wurde der 67-Jährige aus dem Auto geschleudert und schwer verletzt.

Der erst 17-jährige und offenbar betrunkene Dieb fuhr anschließend weiter und prallte nur wenige Meter weiter auf das vorausfahrende Auto einer 52-Jährigen. Auch das hielt ihn nicht auf und er fuhr er ohne anzuhalten weiter.

Landshuter Polizei nimmt Autodieb aus Memmingen fest

Am Tag darauf fiel der gesuchte Wagen einer Streife der Landshuter Polizei auf. Die Beamten hielten den 17-jährigen Fahrer auf und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass diese von einem Auto stammten, dessen Kennzeichen am Donnerstag auf dem Parkplatz des Aichacher Krankenhauses gestohlen worden waren.

Der junge Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung verantworten.

