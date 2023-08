Betrunkener Autofahrer fordert Zivilpolizei an roter Ampel zu Straßenrennen heraus

In Memmingen hat ein 29-jähriger betrunkener Autofahrer unwissentlich eine zivile Polizeistreife mit quietschenden Reifen an einer roten Ampel herausgefordert.

08.08.2023 | Stand: 12:14 Uhr

Das ging mächtig schief: Ein 29-jähriger betrunkener Autofahrer hat in Memmingen an einer roten Ampel unwissentlich eine zivile Polizeistreife zu einem Straßenrennen herausgefordert. Wie die Polizei berichtet, waren die zivilen Beamten mit ihrem Fahrzeug an einer roten Ampel gestanden.

Der 29-Jährige fuhr mit seinem Wagen neben den Beamten an die Ampel. Offenbar fühlte er sich durch das Zivilfahrzeug "herausgefordert". Er ließ seine Räder im Stand mehrere Sekunden lang durchdrehen. Währenddessen suchte er den Blickkontakt zu den zivilen Beamten.

Mann fordert in Memmingen unwissentlich Polizisten zu Straßenrennen auf: Beamten kontrollieren 29-Jährigen

Die kontrollierten den Mann daraufhin. Dabei stellten sie Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Außerdem muss der Mann eine Strafe für die qualmenden Reifen zahlen.

