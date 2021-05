Betrunkener Fahrradfahrer kracht gegen Laterne

Fahrrad-Ausflug mit Folgen: Ein 41-jähriger kam am Donnerstagabend mit seinem Bike von der Fahrbahn ab und knallte gegen eine Straßenlaterne.

14.05.2021 | Stand: 12:49 Uhr

Bei dem Unfall im Brühlweg wurde der 41-jährige leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Bei einem Test vor Ort zeigte sich ein "erheblichen Alkoholwert." Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Unfall mit E-Bike im Unterallgäu

Ebenfalls offenbar angetrunken setzte sich am Donnerstag eine E-Bikerin aufs Fahrrad. Die 20-Jährige stürzte in Ottobeuren auf dem Nachhauseweg. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamte bei ihr deutlichen Alkoholgeruch sowie deutliche Ausfallserscheinungen fest, so die Polizei.

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie unter www.allgaeuer-zeitung.de/memmingen.