Betrunkener greift in Wolfertschwenden Polizisten an

Zunächst lehnte der Betrunkene in Wolfertschwenden die Hilfe der Polizei nur ab. Dann wurde er aggressiv und versuchte, einen der Beamten anzugreifen.

Am Dienstag ist ein Mann betrunken neben den Bahngleisen in Wolfertschwenden im Unterallgäu unterwegs gewesen und hat eine Polizeistreife angegriffen. Wie die Polizei berichtet, fiel der 22-Jährige immer wieder auf den Radweg neben den Gleisen. Beim Gehen schwankte er stark, lehnte aber das Angebot der Streife ab, ihn nach Hause zu bringen.

Mann versucht in Wolfertschwenden im Unterallgäu Beamte anzugreifen

Seine Personalien wollte der junge Mann ebenfalls nicht nennen. Weil er so betrunken war, wollten die Beamtinnen und Beamten ihn in Gewahrsam nehmen. Auf dem Weg zum Streifenwagen wehrte er sich heftig und versuchte, einen der Beamten mit seinem Knie und Fuß am Kopf zu treffen. Einmal gelang es ihm.

Gleich mehrere Verfahren gegen Betrunkenen nach Angriffen nahe Memmingen

Im Auto schlug der 22-Jährige seinen Kopf immer wieder gegen die Kopfstütze der Vordersitzes und gegen die Seitenscheibe. Die Polizistinnen und Polizisten entschieden sich dafür, den Mann in ein Krankenhaus zu bringen. Auf dem Weg beleidigte er die Streifenpolizisten. Sie leiteten jetzt ein Verfahren wegen eines tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Polizeibeamte sowie wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ein.

