Nach einem Streit mit der Hotelbesitzerin drehte ein 51-Jähriger durch und warf einen Mülleimer gegen die gläserne Eingangstür eines Hotels in Bad Wörishofen.

25.10.2023 | Stand: 15:17 Uhr

Völlig durchgedreht ist ein 51-Jähriger, der am späten Dienstagabend an einem Kurhotel in Bad Wörishofen mit der Hotelchefin in Streit geraten war. Der betrunkene Mann war so wütend, dass er einen Metallmülleimer gegen die Glas-Eingangstüre des Hotels warf.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Der 51-Jährige wird nicht nur diesen Schaden bezahlen müssen, er bekommt auch eine Anzeige.