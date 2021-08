Betrunkener schlägt Tankstellen-Mitarbeiterin ins Gesicht

In einer Tankstelle in Memmingen hat ein betrunkener Mann einer Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen. Auch warf er einen Aufsteller nach einer weiteren Person.

Ein betrunkener Mann hat in der Nacht vom Dienstag einer Tankstellen-Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, stoppte der Mann mit seinem Wagen an einer Tankstelle in Memmingen, um den Pkw zu betanken.

Anschließend ging er ins Tankstellen-Gebäude, um dort mit seiner EC-Karte die Rechnung zu bezahlen. Allerdings weigerte er sich laut Polizei, die Quittung zu unterschreiben. Angeblich wollte er erst die darauf abgedruckten Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen.

Betrunkener schlägt Mitarbeiterin und wirft mit Plastikaufsteller

Der Mann wurde laut Polizei immer aggressiver und warf einen Stift in Richtung der Frau. Danach schlug er der Frau mit dem Handballen ins Gesicht. Als ein weiterer Mitarbeiter hinzukam, bewarf er diesen mit einem Plastikaufsteller und schlug ebenfalls nach ihm.

Schließlich verließ er die Tankstelle und fuhr zu seiner Wohnung in Memmingen, wo ihn die Polizei antraf. Da der Mann nach Polizeiangaben stark alkoholisiert war, führten die Beamten einen Test bei ihm durch.

Dieser ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Im Anschluss wurde dem Mann Blut abgenommen. Die Polizisten stellten noch seinen Führerschein sicher.

