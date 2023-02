Betrunkener stiehlt in Mindelheim ein Auto und verursacht einen Unfall

In Mindelheim hat ein stark Betrunkener ein Auto gestohlen und hat damit einen Unfall verursacht. Zudem besitzt der Mann keinen Führerschein.

08.02.2023 | Stand: 15:06 Uhr

Ein Betrunkener hat in Mindelheim ein Auto gestohlen und hat damit kurz darauf einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der 55-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarktes an einem unversperrten Auto vorbeigelaufen. Der Motor des Fahrzeugs lief und der Eigentümer war nicht vor Ort. Der stark betrunkene Mann stieg in den Wagen und fuhr davon. Der Eigentümer des Autos bemerkte den Diebstahl kurze Zeit später und rief die Polizei.

Betrunkener stiehlt Auto - 55-Jähriger ist stark betrunken und hat keinen Führerschein

Unmittelbar danach ging erneut ein Anruf bei der Polizei ein - der Anrufer meldete einen Unfall bei Dirlewang, dessen Verursacher wohl alkoholisiert war und nicht wollte, dass die Polizei gerufen wird. Die Beamten stellten am Unfallort fest, dass es sich bei dem Unfallauto um das gestohlene Fahrzeug handelt. An der Front war es stark beschädigt - in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 55-Jährige hatte einen Alkoholwert von knapp unter zwei Promille. Er erhält eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs.

