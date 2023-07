Betrunkenes Pärchen randaliert in Mindelheim und stoppt Autofahrer

Ein betrunkenes Pärchen randalierte in Mindelheim. Zeugen rufen die Polizei, der die beiden jungen Leute dann noch eine erfundene Geschichte auftischen.

29.06.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall wurde die Polizei in Mindelheim am Mittwoch gerufen. Eine 27-jährige Frau und ihr 29-jähriger Lebensgefährte waren zu Fuß in der Westernacher Straße unterwegs. Beide waren laut Polizei betrunken.

Mindelheim: Frau schlägt mit Faust auf Haus ein - Fassade beschädigt

Die Frau schlug mehrfach gegen die Mauer eines Hauses und beschädigte die Fassade. Später lief sie auf die Straße und stellte sich einem 84-jährigen Autofahrer in den Weg. Nachdem der Mann angehalten hatte, schlug die Frau mehrmals auf die Motorhaube des Wagens und der Mann schlug mit einer Tüte voller Bierflaschen gegen die Beifahrerseite des Wagens.

Mehrere Zeugen kamen hinzu und verhinderten, dass das Pärchen sich absetzen konnte. Gegenüber der Polizei gab der 29-Jährige an, der Autofahrer sei mit überhöhter Geschwindigkeit gegen seine Lebensgefährtin gefahren und habe einen Unfall verursacht. Mehrere unabhängige Zeugenaussagen widerlegten diese Aussage jedoch. Das Paar wird sich laut Polizeibericht wegen diverser Straftaten verantworten müssen. Ausdrücklich gelobt wird das beherzte Eingreifen der Zeugen.

