Die Bevölkerung im Unterallgäu wächst - und für den Kreistag stellt sich eine Frage

Der Landkreis Unterallgäu wächst so stark, dass der Kreistag sich künftig womöglich vergrößert. Dann wäre der Platz im Sitzungssaal womöglich künftig zu knapp.

29.05.2023 | Stand: 06:42 Uhr

Der Landkreis Unterallgäu wächst seit Jahren und kratzt an der 150.000-Einwohner-Marke. Ist diese erreicht, vergrößert sich der Kreistag bei der darauffolgenden Kommunalwahl von 60 auf 70 Mitglieder und es stellt sich die Frage, ob der Sitzungssaal im Landratsamt erweitert werden muss. Da dies aber noch offen ist, entschied sich der Bauausschuss laut Mitteilung des Landratsamts beim Brandschutz im Sitzungssaal für Maßnahmen, die noch alles offenlassen.

Landkreis Unterallgäu kratzt an der 150.000-Einwohner-Marke

Seit 2018 werde der Brandschutz im Landratsamt verbessert, erläuterte Hochbauamtsleiter Thomas Burghard. Nun seien Arbeiten an dem aus dem Jahr 1968 stammenden Sitzungssaal an der Reihe. „Wenn wir nichts tun, wäre er nicht mehr öffentlich nutzbar“, erklärte Landrat Alex Eder.

Wie das Landratsamt mitteilt, folgte der Bauausschuss dem Vorschlag der Verwaltung, den Saal und den sich anschließenden Aufenthaltsbereich mit einer feuerhemmenden Glaskonstruktion vom Treppenhaus abzutrennen. Bei einem Brand könnten Besucher des Saals dann durch ein Büro und von dort über eine vorhandene Außentreppe an der Nordseite fliehen. Die Glaskonstruktion soll laut Burghard im kommenden Jahr eingebaut werden.

Besserer Brandschutz im Sitzungssaal am Landratsamt: Wie hoch die Kosten sind

Laut Eder ist diese Lösung mit Kosten in Höhe von voraussichtlich rund 25.000 Euro nicht nur deutlich günstiger als die Alternative – sie stehe auch einer möglichen späteren Erweiterung des Saals nicht im Weg. Zwar sei es sehr wahrscheinlich, dass man ab der kommenden Kommunalwahl im Jahr 2026 zehn Kreistagsmitglieder mehr unterbringen müsse. Allerdings könne man wie in Corona-Zeiten bei Sitzungen des kompletten Gremiums aufs Mindelheimer Forum ausweichen. „Der Druck ist nicht ganz so groß, zwingend bis 2026 etwas baulich lösen zu müssen“, sagte Eder.

Um die Vorgaben zu erfüllen, wäre es auch möglich gewesen, die Eingangstür zum Saal auszutauschen und eine neue Außenfluchttreppe vom Saal ins Freie zu errichten. Samt der Fassadenelemente, die man aus energetischen Gründen am besten gleich miterneuert hätte, wären Kosten von rund 90.000 Euro angefallen.